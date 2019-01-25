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Какие YouTube-каналы начать смотреть, если хотите разбираться в комиксах

26.01.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Сегодня фильмы по комиксам — чуть ли не самые популярные в мире. Но если вы не смотрели все части киновселенных Marvel и DC и с трудом понимаете, почему одни персонажи борются с другими, разобраться с этим может оказаться не так просто. Мы решили помочь и составили список из пяти YouTube-каналов, рассказывающих о комиксах, их героях и всем, что с ними связно.

«Кисимяка»

Первые видео на канале начали появляться еще в 2014 году. Сначала они были посвящены лишь героям комиксов — один из самых популярных роликов, например, называется «Девять фактов о Росомахе, которые вы не знали».

Какие YouTube-каналы начать смотреть, если хотите разбираться в комиксах
Фото: YouTube

Со временем аудитория «Кисимяки» начала расти и сейчас составляет 685 тысяч человек. Ведущая и основательница канала регулярно рассказывает о последних слухах и теориях, связанных с персонажами киновселенных DC и Marvel, и делает разборы трейлеров к еще не вышедшим фильмам.

Qewbite

Канал ведет молодой парень, начавший выкладывать первые видео около шести лет назад. Сегодня у Qewbite — больше двух миллионов подписчиков. Ведущий делает стримы с прохождением последних игр вроде «Человека-паука» для PlayStation 4, распаковывает коллекционные сувениры, связанные с гик-тематикой, и рассказывает о грядущих событиях в «комиксовых» коновселенных.

Какие YouTube-каналы начать смотреть, если хотите разбираться в комиксах
Фото: YouTube

Marvel/DC: Geek Movies

На канале с 904 тысячами подписчиков видео выходят несколько раз в неделю и почти всегда рассказывают только о фильмах Marvel и DC. На момент публикации материала последние несколько роликов на YouTube-канале посвящены разборам трейлера фильма «Человек-паук: Вдали от дома» и «Мстителей: Финал».

Какие YouTube-каналы начать смотреть, если хотите разбираться в комиксах
Фото: YouTube

DheroesC

В отличии от других YouTube-каналов в нашей подборке, DheroesC (335 тысяч подписчиков) рассказывает именно о комиксах, а не их интерпретациях в кино. Автор составляет рейтинги из сильнейших героев и злодеев DC и Marvel, рассказывает о их сильных и слабых местах, а также держит в курсе последних событий, происходящих в комиксах прямо сейчас.

Какие YouTube-каналы начать смотреть, если хотите разбираться в комиксах
Фото: YouTube

Cut The Crap

Наверное, один из самых известных и качественных YouTube-каналов о кинокомиксах с 1,2 миллионами подписчиков. Самый популярный формат видео — очень подробные разборы трейлеров, каждый из которых длится около получаса. При этом сами трейлеры, как правило, идут не больше пары минут.

Какие YouTube-каналы начать смотреть, если хотите разбираться в комиксах
Фото: YouTube

В них автор Cut The Crap не только рассказывает о том, как в дальнейшем может развернуться сюжет киносаг, но и делает упор на более мелких деталях. Например, о том, какие «пасхалки» зашифровали сценаристы фильмов в сценах после титров. Впрочем, на канале есть и другие видео — например, репортаж из поездки на премьеру фильма «Первому игроку приготовиться» и встречи со Стивеном Спилбергом.

 
 
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Сегодня фильмы по комиксам — чуть ли не самые популярные в мире. Но если вы не смотрели все части киновселенных Marvel и DC и с трудом понимаете, почему одни...
 
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