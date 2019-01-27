На Солнце произошла самая крупная вспышка за прошедший год

26 января на Солнце зафиксировали самую крупную вспышку за прошедший год. Событие продолжалось около 22 минут, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.



Солнечная вспышка 26 января 2019 года. Изображение получено телескопом AIA на спутнике SDO

В сообщении ФИАН говорится, что событие не представляет угрозы для Земли и является заметным лишь на фоне низкой активности Солнца за последние полтора года. Так за весь 2018 год на Солнце произошло только 13 вспышек. Для сравнения: в 2017 году в некоторые периоды Солнце производило по 10−20 вспышек за сутки.

Столь низкая активность Солнца связана с очередным минимум активности, который должен закончится во второй половине текущего года. Кроме роста рентгеновского излучения на орбите, который уже завершился, других заметных последствий для Земли от произошедшего события не ожидается.