Бизнес-форум «Smart City & Region: цифровые технологии на пути к «умной стране»

Информационная группа ComNews, при поддержке Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга, некоммерческой организации «Национальная Ассоциация домовых информационно-коммуникационных сетей», в партнерстве с ГК «Центр открытых систем и высоких технологий» приглашает принять участие в Бизнес-форуме «Smart City & Region: цифровые технологии на пути к «умной стране».

Дата и место проведения: 21 февраля 2019 г., отель «Азимут Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 43/1)

В 2019 г. Информационная группа ComNews проведет серию региональных мероприятий под общим названием «Smart City & Region: цифровые технологии на пути к «умной стране».









Мероприятия состоятся в городах, где уже запущены проекты «Умный город» или «Умный регион»:

Санкт-Петербург

Казань

Владивосток

Екатеринбург

Новосибирск

Сочи

Севастополь

Москва

Задачей мероприятий является диалог между федеральными органами власти и структурами управления нацпроектом «Цифровая экономика РФ», с одной стороны, и региональными/муниципальными властями, с другой, а также обмен лучшими практиками и договоренности о тиражировании успешных региональных проектов на другие субъекты федерации, изучение передового опыта городов и стран мира, формулирование потребностей и задач регионов/городов для ИТ- и телекоммуникационного сообщества. Немаловажной частью мероприятий станет поиск новых возможностей для создания государственно-частных партнерств в интересах регионов и городов (с учетом последних изменений в 115-ФЗ о концессионных соглашениях и 224-ФЗ о ГЧП, внесенный в июле 2018 г.).

Первое мероприятие серии состоится в Санкт-Петербурге и будет посвящено вопросам построения цифровой информационной инфраструктуры для создания «Умного города». Место для первого форума выбрано не случайно: в городе с середины 2017 г. действует Проектный офис «Умный Санкт-Петербург», а в 2019 г. начнутся работы над Цифровым планом развития Санкт-Петербурга, который будет представлять собой цифровую модель развития территории в динамике. Кроме того, петербургский форум «Smart City & Region: цифровые технологии на пути к «умной стране» продолжит традиции ежегодной конференции «Телеком российских столиц», которая собирала владельцев цифровой инфраструктуры и представителей органов власти различных регионов страны.

Основные темы форума:

Smart country, Smart city – разработка концепции и масштабирование успешных моделей

Вклад региона и города в реализацию национальной программы «Цифровая экономика»

Первые практические результаты внедрение проектов «умный город»

Решения на службе умного города. Практический опыт интеграции

Телекоммуникационная инфраструктура для «умных городов»

Возможности создания типовых сценариев и продуктов для «умного города»

Новые возможности для операторов - владельцев информационной инфраструктуры при реализации проектов «умный город» и «умный регион»

Аудитория форума: федеральные органы законодательной и исполнительной власти, структуры управления нацпроектом «Цифровая экономика РФ», правительства субъектов федерации и мэрии городов, государственные институты развития, региональные и федеральные операторы проводной и беспроводной связи, ИТ-компании, энергосбытовые и иные коммунальные предприятия, производители электронных приборов учета, поставщики ИКТ-решения, системные интеграторы, разработчики цифровых сервисов, а также отраслевые СМИ и эксперты отрасли.