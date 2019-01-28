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При поломке Apple бесплатно заменит старые Apple Watch на новые
29.01.2019 10:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Первая (оригинальная) модель Apple Watch вышла почти четыре года назад, и сегодня уже не продается. Ресурс MacRumors
Утверждается, что в редакцию MacRumors попал внутренний документ Apple. В нем говорится о возможности бесплатной замены 42-мм Apple Watch первого поколения на часы второго поколения, если оригинальные часы придут в негодность и потребуют ремонта.
Замена Apple Watch Series 1 может начаться в феврале и продлится до апреля. Впрочем, Apple вправе разрешить поставщикам продолжать менять старые часы на новые, если в будущем запчастей к оригинальной модели так и не появится.
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Первая (оригинальная) модель Apple Watch вышла почти четыре года назад, и сегодня уже не продается. Ресурс MacRumors утверждает, что запчасти для ремонта этих смарт-часов...
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