При поломке Apple бесплатно заменит старые Apple Watch на новые

Первая (оригинальная) модель Apple Watch вышла почти четыре года назад, и сегодня уже не продается. Ресурс MacRumors утверждает , что запчасти для ремонта этих смарт-часов заканчиваются, и Apple вместо починки гаджета просто будет менять часы на более современные Apple Watch Series 2.



Фото: PhoneArena

Утверждается, что в редакцию MacRumors попал внутренний документ Apple. В нем говорится о возможности бесплатной замены 42-мм Apple Watch первого поколения на часы второго поколения, если оригинальные часы придут в негодность и потребуют ремонта.

Замена Apple Watch Series 1 может начаться в феврале и продлится до апреля. Впрочем, Apple вправе разрешить поставщикам продолжать менять старые часы на новые, если в будущем запчастей к оригинальной модели так и не появится.