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«Лаборатория Касперского» назвала главные киберугрозы 2018 года в Беларуси

29.01.2019 22:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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«Лаборатория Касперского» назвала ключевые киберугрозы, с которыми сталкивались жители Беларуси в прошлом году.

«Лаборатория Касперского» назвала главные киберугрозы 2018 года в Беларуси
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Наиболее заметным по количеству атак видом вредоносного ПО стали криптомайнеры. Атакам этого вида зловредов подверглись более 15% пользователей. С локальными угрозами вроде заражения с флешки или съемного диска столкнулись чуть более половины (54%) белорусских пользователей, а 40% подверглись атакам в интернете.

Помимо этого, всего за год в Беларуси антивирусами «Лаборатории Касперского» было заблокировано 3 706 838 уникальных вредоносных ссылок. Растет и количество угроз для мобильных устройств на Android. В 2018 году каждый одиннадцатый владелец таких гаджетов был атакован мобильным вредоносным ПО.

Чтобы защититься от различных киберугроз, специалисты «Лаборатории Касперского» советуют не переходить по сомнительным ссылкам из писем или сообщений в мессенджерах, регулярно устанавливать обновления ОС и приложений, использовать разные пароли для учетных записей, а также не забывать копировать важные данные на USB-флешку или в «облака».

 
 
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«Лаборатория Касперского» назвала ключевые киберугрозы, с которыми сталкивались жители Беларуси в прошлом году.
 
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