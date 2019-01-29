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Беларусь получит тяжелые многоцелевые истребители Су-30СМ

30.01.2019 09:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Российская корпорация «Иркут» завершила опытно-конструкторские работы по совершенствованию тяжелых многоцелевых истребителей Су-30СМ. В 2019 году первую партию этих боевых самолетов получит Беларусь, сообщает ТАСС.

Беларусь получит тяжелые многоцелевые истребители Су-30СМ
Фото: irkut.com

С ходом производства и модернизации многоцелевых истребителей Су-30СМ ознакомился лично министр обороны России Сергей Шойгу, который в среду посетил Иркутский авиационный завод.

После модернизации у Су-30СМ возросла дальность обнаружения и опознавания воздушных целей, появилась возможность применять новое высокоточное оружие, предназначенное для поражения воздушных, наземных и морских целей на дальности несколько сот километров.

Су-30СМ оснащается двенадцатью узлами подвески, на которых может размещаться различное ракетно-бомбовое вооружение. Су-30СМ может развивать максимальную скорость в 2125 км/ч, несет боевую нагрузку в восемь тонн, вооружен для ближнего боя 30-мм пушкой.

 
 
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Российская корпорация «Иркут» завершила опытно-конструкторские работы по совершенствованию тяжелых многоцелевых истребителей Су-30СМ. В 2019 году первую партию...
 
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