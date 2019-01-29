В меру элегантно и качественно: обзор и тест 27-дюймового 2К-монитора Philips 276E8F

Рамки экрана гораздо меньше чему у мониторов, скажем, трехлетней давности, но они больше, чем у современных топовых моделей. Учитывая, что Philips 276E8F относится к средней категории по цене и характеристикам, то и взятки с него гладки. Так же гладки, как и корпус этой модели.
Прозрачный прилив в центре нижней рамки этой модели не выполняет роль световода диода состояния, как в некоторых других мониторах Philips. Светодиод же размещен в правом нижнем углу. Никакие клавиши его не сопровождают — для работы с меню OSD предусмотрен джойстик, он размещен на тыльной панели.
Корпус толщиной 1-2 см и не толстый, и не тонкий — нормальный. Можно сказать, что общепринятый. Но места встроенному блоку питания в нем не нашлось, в итоге он будет размещаться или на столе, или под столом.
Подставка позволяет регулировать угол наклона в диапазоне от -5 до 20°. На тыльной панели нет отверстий для крепления VESA, так что альтернативное крепление для этой модели просто так не найти. Но если вы владеете сварочным аппаратом, то можно что-то придумать.
Все разъемы Philips 276E8F выполнены одним блоком в нижней части тыльной панели, по центру. Подключаться к ним проще простого. Компанию двум джекам стандартного формата 3,5 мм (один для наушников, второй для проводного источника звука) составляют три видеоинтерфейса: D-Sub, DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4.
В общем, этого набора достаточно и для подключения к ПК, и для соединения с ноутбуком. Жаль только, что нет встроенного USB-хаба.
Есть в комплекте и краткая инструкция с CD, на который записан ее электронный вариант и драйверы. Но особой нужды в драйверах нет: в системе Windows и без них все замечательно работает.
При этом и точность цветопередачи выдающаяся: из 48 паттернов только 15 выходов за пределы ноля. Да и то только один — в пределах двух единиц. Отличный результат!
А что, например, с гаммой? И тут все отлично! При гамме 2,2 измеренное значение составило… 2,2! Любо дорого смотреть, как кривая графика идеально повторяет целевую кривую.
К яркости тоже не подкопаться: имеем 385 кд/кв.м. против заявленных 350 кд/кв.м! Контрастность не дотянула до заявленного значения 25% — но это очень хороший показатель. Встречались нам модели, в которых насчитывалось только 40% от табличных значений.
А вот распределение яркости могло бы быть и более равномерным. Разброс на максимуме составляет 19%, по мере снижения яркости он стремится уже к 30%. Поэтому в темном помещении хорошо прослеживается Glow-эффект: левый нижний квадрат намного ярче других.
Время реакции пикселя на уровне 15 мс, значит монитор подойдет для игр на любительском уровне.
К углам обзора вообще никаких нареканий: здесь матрица AH-IPS вполне себя оправдывает.