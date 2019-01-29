В меру элегантно и качественно: обзор и тест 27-дюймового 2К-монитора Philips 276E8F

А что, например, с гаммой? И тут все отлично! При гамме 2,2 измеренное значение составило… 2,2! Любо дорого смотреть, как кривая графика идеально повторяет целевую кривую.

К яркости тоже не подкопаться: имеем 385 кд/кв.м. против заявленных 350 кд/кв.м! Контрастность не дотянула до заявленного значения 25% — но это очень хороший показатель. Встречались нам модели, в которых насчитывалось только 40% от табличных значений.





А вот распределение яркости могло бы быть и более равномерным. Разброс на максимуме составляет 19%, по мере снижения яркости он стремится уже к 30%. Поэтому в темном помещении хорошо прослеживается Glow-эффект: левый нижний квадрат намного ярче других.