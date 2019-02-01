Пять методов запомнить все к экзамену или ЦТ (это может помочь)

Порой кажется, что преподаватели требуют невозможного: как можно запомнить ответы хотя бы к трем предметам за раз? 42.TUT.BY собрал проверенные методы усваивания информации, чтобы учиться стало проще.



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Пользуемся мнемоникой

Известная фраза про «каждого охотника, который желает знать, где сидит фазан», не что иное, как пример использования мнемоники. Конечно, в экзамене будет что-то посложнее, чем цвета радуги, но применить подобный лайфхак можно к чему угодно.

К примеру, чтобы запомнить последовательность князей династии Ягеллонов, можно придумать фразу «Катя автогонщица со стажем». Вроде и веселее становится, и Александр с Казимиром не поменяются местами. Подсказываем расшифровку: Казимир IV Ягеллон (1440−1492), Александр Ягеллон (1492−1506), Сигизмунд I Старый (1506−1544), ну и Сигизмунд II Август (1544−1572). Хронология деятельности и жизни главной троицы древнегреческих философов и вовсе незабываема, как приятная СПА-процедура (Сократ, Платон и Аристотель).

Пользуйтесь этим методом, только если встречаете цепочку фактов, которая никак не поддается. Закладывая в мнемонические коды любую информацию, вы снова получаете путаницу.

Систематизируем то, что систематизируется

Отличный способ, если нужно выучить много последовательных событий — например, к тому же ЦТ по истории. Берете листы А4, собираете их в папку — теперь каждая страница превращается в век. Идя от древних времен к современности, записывайте все нужные события от самого давнего до самого нового. На каждой странице получится столбик с датами, расположенными в хронологическом порядке сверху вниз, а вся папка превратится в один большой сборник дат.

Это поможет упорядочить знания, а еще — визуально запомнить порядок событий, если вдруг подзабудете точную дату битвы или унии. На заданиях типа «расставьте по хронологии» память может выручить! Чтобы придать методу дополнительную ценность, выделяйте ключевые даты ярким цветом. Так, на фоне массы других событий они точно врежутся в память.

Кстати, есть и более простые случаи, когда упорядочивание делает из путаницы все понятным. Например, если никак не можете запомнить правописание слова «интеллигент», вместо заучивания обратите внимание на то, что гласные повторяются: начинаем с «и», а дальше чередуем е-и-е.



Источник: pixabay.com

Рифмуем в особо запущенных случаях

Этим методом вы точно уже пользовались. Напомним — когда учили алфавит. Запомнить мешанину из 33-х символов не так уж просто. Но родители для нас раскладывали ее на блоки типа КЛМН-ОПРСТ, которые немного рифмуются между собой. И сразу все становилось лучше.

То же самое можно проворачивать и с более «серьезной» информацией — способами вегетативного размножения растений, если они вообще никак не укладываются в голову:

под покрывалом желтых листьев

усами тихо шебурша

лежит и дышит еле слышно

фигура дяди-торгаша

он после утренней прививки

собой отпугивает птиц

и молча копятся слезинки

на черенках его ресниц

его глаза как сковородки

его душа горит во мгле

и разрастаются отводки

в его измученной спине

и чудится он старым дубом

большим могучим, но больным

и корневища тянут туго

чтоб он еще чуть-чуть пожил

Прикольно же. Даже если вы не запомните все про дядю, яркие образы вам точно намекнут на верные шесть слов.

Напрягаем память заранее

Это не так забавно, как сочинять стихи, но действенно. Метод заключается в том, чтобы прочитав пару раз материал, отложить книгу и попробовать повторить самому себе. Нет, не параграф слово в слово. Просто объяснить простыми словами: «А что вообще я сейчас прочитал?»

Так, раз за разом, пытаясь «восстановить» в голове тему, вы будете напрягать нервные окончания, которые помогают воспроизводить информацию. Короче, получается своеобразная тренировка, как в спортзале: если долго пыхтеть, но поднимать гантели, потом сможете сделать это же, но без труда. Плюс, так вы неосознанно выделите в темах опорные точки, на которые и на экзамене сможете ориентироваться.

А еще просто пишем. Реально помогает

Если уж делаете «шпоры», лучше пишите их от руки: во время, когда вы повторяете информацию в голове и фиксируете на бумаге, определения и события оседают в голове. А вот во время экзамена лучше вообще не лезть за подсказками, чтобы не выгнали из аудитории. Напомним, такие случаи реальны.

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Главное — информацию важно не просто запомнить, а понять. И, если вы ее поймете, то и запомнить будет гораздо проще.