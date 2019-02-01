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Ангела Меркель закрывает свою страницу в Facebook

02.02.2019 09:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу, 1 февраля, разместила видеообращение, в котором сообщила, что закрывает свою страницу в Facebook. Свое решение глава германского правительства связала с уходом с поста Христианско-демократического Союза (ХДС).

Ангела Меркель закрывает свою страницу в Facebook
Фото: Reuters

«Я хотела бы вас попросить и дальше следить за моей работой — работой в качестве федерального канцлера. Вы можете делать это на странице федерального правительства в Facebook или став моим подписчиком в Instagram», — пояснила она.

Ценительница Достоевского и The Beatles

Профиль Ангелы Меркель в соцсети был достаточно информативным. Так, из сделанных на страничке записей можно было узнать, что 64-летний политик — поклонник произведений Льва Толстого и Федора Достоевского. В числе ее музыкальных предпочтений назывались как работы традиционных композиторов — немца Рихарда Вагнера и австрийца Густава Малера, так и классиков рока — The Beatles — а также Karat — группы, завоевавшей популярность в ГДР.

«Моя мечта — однажды проехать по Транссибирской магистрали из Москвы во Владивосток», — признавалась канцлер.

У ее страницы было 2,5 млн подписчиков.

Остается канцлером до выборов 2021 года

В декабре 2018 года Ангела Меркель, руководившая христианскими демократами 18 лет, не стала баллотироваться на пост председателя ХДС. На съезде в Гамбурге ее преемницей избрали Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Меркель намерена оставаться канцлером ФРГ до окончания срока правления и следующих парламентских выборов в 2021 году.

 
 
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу, 1 февраля, разместила видеообращение, в котором сообщила, что закрывает свою страницу в Facebook. Свое решение глава германского...
 
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