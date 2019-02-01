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Раскрыта тайна яйца-рекордсмена из Instagram

02.02.2019 18:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В начале января в Instagram-аккаунте world_recorg_egg появилась фотография яйца, которой удалось собрать 52 миллиона лайков и стать самой популярной за всю историю соцсети. Возможно, яйцо-рекордсмен связано со стриминговым сервисом Hulu — конкурентом популярного Netflix. Об этом сообщает ресурс deadline.com.

С точностью утверждать, что за созданием Instagram-профиля стоят представители Hulu, нельзя. Но видеосервис мог как минимум стать первым крупным рекламодателем проекта. Об этом говорит новая фотография, опубликованная второго февраля.

На ней можно увидеть, как треснувшее яйцо прошили шнурками и оно стало похожим на мяч для американского футбола. Это — явно не случайность, ведь третьего февраля стартует супербоул — самое популярное спортивное событие в США, во время которого показывают самую дорогую рекламу. В подписи к снимку упоминается Hulu.

 
 
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В начале января в Instagram-аккаунте world_recorg_egg появилась фотография яйца, которой удалось собрать 52 миллиона лайков и стать самой популярной за всю историю соцсети....
 
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