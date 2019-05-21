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Российские военные впервые применили спецмашину «Листва»
14.02.2019 15:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Во время тактических занятий в Ивановской области ракетного полка ПГРК «Ярс» впервые была применена машина дистанционного разминирования «Листва»,
По легенде учения, на маршруте движения колонны диверсанты заложили дистанционно управляемые взрывные устройства. МДР «Листва» обезвредила их не только на обочине и дороге, но и на расстоянии 100 метров от самой трассы.
Оборудование этой спецмашины работает на новых физических принципах: на бронеавтомобиле установлен блок сверхвысокочастотного излучения. Такую технологию ранее для дистанционной ликвидации взрывных устройств не использовали.
«Листва» способна обнаруживать мины и фугасы на расстоянии до 100 метров и в секторе до 30 градусов. Получается, что диверсанты не смогут привести заложенные заряды в действие: электроника предупредит экипаж спецмашины о них заранее.
Машину создавали по заказу РВСН России для сопровождения колонн подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс».
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Во время тактических занятий в Ивановской области ракетного полка ПГРК «Ярс» впервые была применена машина дистанционного разминирования «Листва», сообщает...
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