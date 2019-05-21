Российские военные впервые применили спецмашину «Листва»

Источник материала: IT.Tut.by

Во время тактических занятий в Ивановской области ракетного полка ПГРК «Ярс» впервые была применена машина дистанционного разминирования «Листва», сообщает Минобороны России.



15M107 «Листва». Фото: Минобороны России

По легенде учения, на маршруте движения колонны диверсанты заложили дистанционно управляемые взрывные устройства. МДР «Листва» обезвредила их не только на обочине и дороге, но и на расстоянии 100 метров от самой трассы.

Оборудование этой спецмашины работает на новых физических принципах: на бронеавтомобиле установлен блок сверхвысокочастотного излучения. Такую технологию ранее для дистанционной ликвидации взрывных устройств не использовали.

«Листва» способна обнаруживать мины и фугасы на расстоянии до 100 метров и в секторе до 30 градусов. Получается, что диверсанты не смогут привести заложенные заряды в действие: электроника предупредит экипаж спецмашины о них заранее.

Машину создавали по заказу РВСН России для сопровождения колонн подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс». СМИ подчеркивают, что на учениях «Листву» применили впервые.