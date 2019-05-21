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Умер конструктор ядерных ракет, составляющих основу стратегических сил России

14.02.2019 14:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

После долгой болезни умер один из разработчиков межконтинентальных баллистических ракет комплексов «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс», генеральный конструктор Научно-производственного центра автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина Сергей Казаков. Об этом сообщает официальный сайт НПЦАП.

Конструктор умер на 66-м году жизни. Кроме работы над ядерными межконтинентальными баллистическими ракетами он участвовал в создании системы управления ракет-носителей «Ангара» и «Протон-М».

Умер конструктор ядерных ракет, составляющих основу стратегических сил России
ПГРК «Ярс». Фото: tvc.ru

«Тополь-М» — первый образец МБР, созданный уже после распада СССР. Сегодня на вооружении российской армии стоят ракетные комплексы шахтного (15П165) и мобильного (15П155) базирования. Вместе с комплексами «Ярс» он составляет основу российских РВСН.

 
 
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После долгой болезни умер один из разработчиков межконтинентальных баллистических ракет комплексов «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс», генеральный конструктор...
 
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