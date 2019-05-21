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От 99 рублей: МТС и life:) снизили цены на два смартфона Xiaomi
14.02.2019 13:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Операторы МТС и life:) снизили цены на два смартфона Xiaomi. Об этом говорится на официальных сайтах компаний.
В МТС
life:) с сегодняшнего дня начинает продавать более новую модель —
Аппарат работает на процессоре Snapdragon 425, дополняется 1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти, а также батареей на 3000 мАч. Диагональ экрана равняется пяти дюймам. Еще одна особенность — операционная система Android Oreo (Go Edition). Такая версия ОС позволяет запускать особые версии приложений, специально созданные для маломощных устройств.
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Операторы МТС и life:) снизили цены на два смартфона Xiaomi. Об этом говорится на официальных сайтах компаний.
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