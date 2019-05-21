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От 99 рублей: МТС и life:) снизили цены на два смартфона Xiaomi

14.02.2019 13:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Операторы МТС и life:) снизили цены на два смартфона Xiaomi. Об этом говорится на официальных сайтах компаний.

От 99 рублей: МТС и life:) снизили цены на два смартфона Xiaomi
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

В МТС решили сделать скидку на Xiaomi Redmi 6 (3/32 ГБ). Вместо 339 рублей устройство будут продавать за 288 рублей. Кроме того, его получится купить в рассрочку сроком до 24 месяцев. Напомним: устройство оснащается 5,45-дюймовым экраном, аккумулятором на 3000 мАч, процессором Helio P22, а также основной камерой на 12 Мп и фронтальной на 5 Мп.

life:) с сегодняшнего дня начинает продавать более новую модель — Redmi Go. Устройство можно приобрести одним платежом за 99 рублей, если подключиться на тарифы «Шейк» на 19 месяцев. Полная стоимость Redmi Go у других официальных продавцов — 199 рублей.

Аппарат работает на процессоре Snapdragon 425, дополняется 1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти, а также батареей на 3000 мАч. Диагональ экрана равняется пяти дюймам. Еще одна особенность — операционная система Android Oreo (Go Edition). Такая версия ОС позволяет запускать особые версии приложений, специально созданные для маломощных устройств.

 
 
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Операторы МТС и life:) снизили цены на два смартфона Xiaomi. Об этом говорится на официальных сайтах компаний.
 
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