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Стали известны подробности о новом украинском танке «Объект 477А1»

14.02.2019 11:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Перспективным украинским танком «Объект 477А1» заинтересовалась Саудовская Аравия, сообщает издание «Деловая столица» со ссылкой на эксперта по вопросам бронетехники компании «Science technology» Сергея Березуцкого. В свое время он принимал участие в разработке танка.

С самого танка все еще не снят гриф секретности, несмотря на то, что неоднократно планировалось продемонстрировать его на военных парадах ко Дню Независимости, даже еще до 2014 года.

Стали известны подробности о новом украинском танке «Объект 477А1»
Изображение: YouTube

Издание пишет, что разработкой этой боевой машины Харьковское конструкторское бюро по машиностроению занималось еще с 1984 года под индексом «Объект 477». Первоначальное название проекта «Боксер» затем заменили на «Молот». После к цифрам в обозначении «477» добавилась буква «А».

Разработка танка «Молот», или же «477А», продолжалась до начала 1990-х, когда СССР развалился. Финансирование проекта прекратилось, опытные образцы были сданы на хранение.

Работы по проекту возобновились спустя несколько лет. Заказчиком выступало Минобороны России. Главным разработчиком было ХКБМ. Танк стал объектом «477А1» и получил имя «Нота». Работы велись до начала 2000-х, пока россияне не прекратили финансирование. Несколько секретных прототипов осталось в Украине.

Издание утверждает, что борта корпуса танка были защищены комплексно, с использованием пяти различных средств. А лобовая броня достигала метра в толщину. Калибр танковой пушки составлял 152 мм. Экипаж танка благодаря автомату заряжания составлял три человека, масса приближалась к 50 тоннам. Часть деталей выполнялась из титана.

Издание пишет, что если удастся привлечь финансирование Саудовской Аравии, как это было в случае с «Гром-2», то на выходе можно получить действительно перспективную разработку. Совсем не такую «мертвую», как танк «Ятаган» стандартов НАТО.

 
 
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Перспективным украинским танком «Объект 477А1» заинтересовалась Саудовская Аравия, сообщает издание «Деловая столица» со ссылкой на эксперта по вопросам...
 
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