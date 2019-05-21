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Исследование: шимпанзе общаются почти «по-человечески»

14.02.2019 11:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Исследователи из Университета Роэгемптона в Великобритании обнаружили, что жесты, которые между собой для коммуникации используют шимпанзе, частично подчиняются тем же законам, что и человеческая речь. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на публикацию в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Исследование: шимпанзе общаются почти «по-человечески»
Изображение использовано в качестве иллюстрации

В ходе исследования специалисты проанализировали сотни видеозаписей, на которых находились шимпанзе. Так они хотели выяснить, подчиняется ли лингвистическим законам коммуникация через жесты у обезьян. Ученые решили сосредоточиться на законе сокращения Ципфа и законе Менцерата.

Первый говорит о том, что длина слова пропорциональна тому, как часто его используют — проще говоря, короткие слова обычно употребляются чаще. Закон Менцерата гласит, что более длинные языковые единицы состоят из более коротких составляющих (например, слоги в более длинном слове будут короче, чем слоги в коротком слове). Это уточняет N+1.

Просмотрев все доступные записи, исследователи выделили 2137 случаев использования жестов шимпанзе, которые подразделили на группы. Подтвердить закон сокращений Ципфа в конечном счете не удалось, а вот коммуникативные жесты животных полностью подчинялись закону Менцерата.

Из этого ученые сделали вывод, что жестовая коммуникация шимпанзе частично подчиняется законам, которые действуют в естественных человеческих языках.

 
 
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Исследователи из Университета Роэгемптона в Великобритании обнаружили, что жесты, которые между собой для коммуникации используют шимпанзе, частично...
 
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