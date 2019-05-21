|
Исследование: шимпанзе общаются почти «по-человечески»
14.02.2019 11:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Исследователи из Университета Роэгемптона в Великобритании обнаружили, что жесты, которые между собой для коммуникации используют шимпанзе, частично подчиняются тем же законам, что и человеческая речь. Об этом
В ходе исследования специалисты проанализировали сотни видеозаписей, на которых находились шимпанзе. Так они хотели выяснить, подчиняется ли лингвистическим законам коммуникация через жесты у обезьян. Ученые решили сосредоточиться на законе сокращения Ципфа и законе Менцерата.
Первый говорит о том, что длина слова пропорциональна тому, как часто его используют — проще говоря, короткие слова обычно употребляются чаще. Закон Менцерата гласит, что более длинные языковые единицы состоят из более коротких составляющих (например, слоги в более длинном слове будут короче, чем слоги в коротком слове). Это
Просмотрев все доступные записи, исследователи выделили 2137 случаев использования жестов шимпанзе, которые подразделили на группы. Подтвердить закон сокращений Ципфа в конечном счете не удалось, а вот коммуникативные жесты животных полностью подчинялись закону Менцерата.
Из этого ученые сделали вывод, что жестовая коммуникация шимпанзе частично подчиняется законам, которые действуют в естественных человеческих языках.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследователи из Университета Роэгемптона в Великобритании обнаружили, что жесты, которые между собой для коммуникации используют шимпанзе, частично...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Свежие газеты