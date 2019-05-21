﻿ В океане на глубине пять тысяч метров найден американский авианосец. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В океане на глубине пять тысяч метров найден американский авианосец

14.02.2019 11:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

В южной части Тихого океана на глубине 5,3 тысячи метров найден американский авианосец «Хорнет», сообщает N+1. Погибший во время Второй мировой войны корабль обнаружило исследовательское судно «Петрел» во время поисковой экспедиции, организованной фондом сооснователя компании Microsoft Пола Аллена.

В океане на глубине пять тысяч метров найден американский авианосец
Фото: paulallen.com

«Хорнет» относится к авианосцам типа «Йорктаун». Корабль был спущен на воду 14 декабря 1940 года. При длине 251,4 метра и ширине 35 метров полное водоизмещение авианосца составляло 25,5 тысячи тонн.

Благодаря силовой установке мощностью 120 000 л. с. с четырьмя паровыми турбинами авианосец мог развивать скорость до 32,5 узла, а дальность его хода составляла до 12,5 тысячи морских миль.

«Хорнет» был вооружен восемью зенитными орудиями калибра 127 миллиметров, 16 зенитными автоматами калибра 28 миллиметров и 20 зенитными установками калибра 30 миллиметров. В авиагруппу корабля могли входить от 72 до 85 самолетов.

Авианосец известен прежде всего тем, что 18 апреля 1942 года принял участие в Рейде Дулиттла. Тогда 16 наземных бомбардировщиков B-25 Mitchell взлетели с палубы «Хорнета», чтобы нанести удары по Японии.

В океане на глубине пять тысяч метров найден американский авианосец
«Хорнет» вскоре после завершения строительства. Фото: U.S. Navy

Это была первая атака на Японию во время Второй мировой войны и первый в истории взлет наземных бомбардировщиков с короткой палубы авианосца.

15 из 16 американских бомбардировщиков были потеряны в этой миссии. Единственный уцелевший B-25 под командованием капитана Эдварда Йорка приземлился на советском аэродроме «Унаши» неподалеку от Находки.

В октябре 1942 года авианосец принял свой последний бой у островов Санта-Крус. Корабль атаковали 20 торпедоносцев B5N Kate с японского авианосца «Сёкаку» и 21 пикирующий бомбардировщик D3A Val с авианесущего корабля «Дзуйкаку». В итоге американский корабль получил серьезные повреждения и начал тонуть, погибли 140 моряков из 2,2 тысячи человек экипажа.

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В южной части Тихого океана на глубине 5,3 тысячи метров найден американский авианосец «Хорнет», сообщает N+1. Погибший во время Второй мировой войны корабль...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
США будут учиться сбивать российские «Калибры»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Новости Hi-Tech)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика