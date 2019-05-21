В океане на глубине пять тысяч метров найден американский авианосец

Источник материала: IT.Tut.by

В южной части Тихого океана на глубине 5,3 тысячи метров найден американский авианосец «Хорнет», сообщает N+1. Погибший во время Второй мировой войны корабль обнаружило исследовательское судно «Петрел» во время поисковой экспедиции, организованной фондом сооснователя компании Microsoft Пола Аллена.



Фото: paulallen.com

«Хорнет» относится к авианосцам типа «Йорктаун». Корабль был спущен на воду 14 декабря 1940 года. При длине 251,4 метра и ширине 35 метров полное водоизмещение авианосца составляло 25,5 тысячи тонн.

Благодаря силовой установке мощностью 120 000 л. с. с четырьмя паровыми турбинами авианосец мог развивать скорость до 32,5 узла, а дальность его хода составляла до 12,5 тысячи морских миль.

«Хорнет» был вооружен восемью зенитными орудиями калибра 127 миллиметров, 16 зенитными автоматами калибра 28 миллиметров и 20 зенитными установками калибра 30 миллиметров. В авиагруппу корабля могли входить от 72 до 85 самолетов.

Авианосец известен прежде всего тем, что 18 апреля 1942 года принял участие в Рейде Дулиттла. Тогда 16 наземных бомбардировщиков B-25 Mitchell взлетели с палубы «Хорнета», чтобы нанести удары по Японии.



«Хорнет» вскоре после завершения строительства. Фото: U.S. Navy

Это была первая атака на Японию во время Второй мировой войны и первый в истории взлет наземных бомбардировщиков с короткой палубы авианосца.

15 из 16 американских бомбардировщиков были потеряны в этой миссии. Единственный уцелевший B-25 под командованием капитана Эдварда Йорка приземлился на советском аэродроме «Унаши» неподалеку от Находки.

В октябре 1942 года авианосец принял свой последний бой у островов Санта-Крус. Корабль атаковали 20 торпедоносцев B5N Kate с японского авианосца «Сёкаку» и 21 пикирующий бомбардировщик D3A Val с авианесущего корабля «Дзуйкаку». В итоге американский корабль получил серьезные повреждения и начал тонуть, погибли 140 моряков из 2,2 тысячи человек экипажа.