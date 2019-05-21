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США будут учиться сбивать российские «Калибры»
14.02.2019 10:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
После модернизации сверхзвуковая ракета-мишень GQM-163A Coyote сможет имитировать ракеты SS-N-27A Sizzler («Калибр»),
Обновленная мишень должна обеспечить имитацию угроз, создаваемых сверхзвуковыми многоступенчатыми ракетами, в частности российским «Калибром», на участке отделения последней ступени.
После модернизации GQM-163A Coyote получила твердотопливный ускоритель Hercules MK 70 и маршевой двигатель MARC-R-282. Это позволяет ракете-мишени разгоняться до сверхзвуковой скорости.
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После модернизации сверхзвуковая ракета-мишень GQM-163A Coyote сможет имитировать ракеты SS-N-27A Sizzler («Калибр»), сообщает Jane’s 360. Соответствующий контракт заключен между...
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