Официально: вот как будет выглядеть Xiaomi Mi 9

Источник материала: IT.Tut.by

Вчера стало известно , что флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 покажут 20 февраля — почти одновременно с анонсом топовых Samsung Galaxy S10. До презентации Mi 9 осталось меньше недели, и «живые» фотографии устройства успели попасть в Сеть.













Напомним: смартфон может получить процессор Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти. Емкость встроенного аккумулятора — 3500 мА·ч. Сканер отпечатков пальцев встроят в дисплей на 6,44 дюйма. Камера окажется тройной, с основным фотомодулем на 48 Мп.