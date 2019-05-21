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Официально: вот как будет выглядеть Xiaomi Mi 9

14.02.2019 09:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Вчера стало известно, что флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 покажут 20 февраля — почти одновременно с анонсом топовых Samsung Galaxy S10. До презентации Mi 9 осталось меньше недели, и «живые» фотографии устройства успели попасть в Сеть.

Официально: вот как будет выглядеть Xiaomi Mi 9

Официально: вот как будет выглядеть Xiaomi Mi 9

Официально: вот как будет выглядеть Xiaomi Mi 9

Напомним: смартфон может получить процессор Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти. Емкость встроенного аккумулятора — 3500 мА·ч. Сканер отпечатков пальцев встроят в дисплей на 6,44 дюйма. Камера окажется тройной, с основным фотомодулем на 48 Мп.

 
 
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Вчера стало известно, что флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 покажут 20 февраля — почти одновременно с анонсом топовых Samsung Galaxy S10. До презентации Mi 9 осталось меньше...
 
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