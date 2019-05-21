В Сети появились изображения, характеристики и цена Sony Xperia 10

Источник материала: IT.Tut.by

На выставке MWC 2019 в Барселоне Sony представит как минимум два новых смартфона — Xperia 10 и Xperia 10 Plus. Об этом сообщает GSMArena.





Диагональ дисплеев аппаратов соответственно для младшей и старшей модели составит 5,9 и 6,5 дюйма, соотношение сторон — 21:9. Предполагаемое разрешение панелей — Full HD+.

Xperia 10 получит процессор Snapdragon 630, который дополнят 3/64 ГБ памяти. Основная камера — двойная, на 13 Мп и 5 Мп. Емкость аккумулятора — 2780 мАч. Xperia 10 Plus оборудуют процессором Snapdragon 660. Объем оперативной памяти — 4 ГБ, постоянной — 64 ГБ. Основная камера также окажется сдвоенной, но с другим разрешением — 12 Мп и 8 Мп.





Скорее всего, в Европе новый Sony Xperia 10 будет стоить около 350 евро, а Xperia 10 Plus — 430 евро.