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Samsung официально представила планшет Galaxy Tab S5e за 400 долларов

15.02.2019 17:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Компания Samsung официально представила новый планшет Galaxy Tab S5e. Об этом пишет The Verge.

Samsung официально представила планшет Galaxy Tab S5e за 400 долларов

Устройство выполнено из металла и весит 400 граммов, толщина при этом равняется 5,5 миллиметрам. Для сравнения: iPad Pro на 11 дюймов весит 468 граммов (толщина 5,9 миллиметров).

Samsung официально представила планшет Galaxy Tab S5e за 400 долларов


Разрешение 10,5-дюймового дюймового Super AMOLED-дисплея Galaxy Tab S5e составляет 2560 на 1600 точек, соотношение сторон — 16:10. Процессором выступает Snapdragon 670, от одного заряда аккумулятора на 7040 мАч устройство, по словам производителя, может проработать до 14,5 часов. Оперативной и постоянной памяти соответственно 4 ГБ и 64 ГБ, есть слот для карт microSD объемом до 512 ГБ.

Samsung официально представила планшет Galaxy Tab S5e за 400 долларов

Samsung официально представила планшет Galaxy Tab S5e за 400 долларов


Из других особенностей — основная камера на 13 Мп и фронтальная на 8 Мп. А еще в планшет встроено четыре динамика AKG с поддержкой технологии Dolby Atmos. Кроме того, Galaxy Tab S5e поддерживает интеллектуального помощника Bixby 2.0 и режим DeX.

В продажу планшет поступит во втором квартале года за 399 долларов в версии с 4/64 ГБ памяти.

 
 
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Компания Samsung официально представила новый планшет Galaxy Tab S5e. Об этом пишет The Verge.
 
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