Samsung официально представила планшет Galaxy Tab S5e за 400 долларов

Источник материала: IT.Tut.by

Компания Samsung официально представила новый планшет Galaxy Tab S5e. Об этом пишет The Verge.





Устройство выполнено из металла и весит 400 граммов, толщина при этом равняется 5,5 миллиметрам. Для сравнения: iPad Pro на 11 дюймов весит 468 граммов (толщина 5,9 миллиметров).







Разрешение 10,5-дюймового дюймового Super AMOLED-дисплея Galaxy Tab S5e составляет 2560 на 1600 точек, соотношение сторон — 16:10. Процессором выступает Snapdragon 670, от одного заряда аккумулятора на 7040 мАч устройство, по словам производителя, может проработать до 14,5 часов. Оперативной и постоянной памяти соответственно 4 ГБ и 64 ГБ, есть слот для карт microSD объемом до 512 ГБ.











Из других особенностей — основная камера на 13 Мп и фронтальная на 8 Мп. А еще в планшет встроено четыре динамика AKG с поддержкой технологии Dolby Atmos. Кроме того, Galaxy Tab S5e поддерживает интеллектуального помощника Bixby 2.0 и режим DeX.

В продажу планшет поступит во втором квартале года за 399 долларов в версии с 4/64 ГБ памяти.