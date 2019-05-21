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Samsung официально представила планшет Galaxy Tab S5e за 400 долларов
15.02.2019 17:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Компания Samsung официально представила новый планшет Galaxy Tab S5e. Об этом
Устройство выполнено из металла и весит 400 граммов, толщина при этом равняется 5,5 миллиметрам. Для сравнения: iPad Pro на 11 дюймов весит 468 граммов (толщина 5,9 миллиметров).
В продажу планшет поступит во втором квартале года за 399 долларов в версии с 4/64 ГБ памяти.
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Компания Samsung официально представила новый планшет Galaxy Tab S5e. Об этом пишет The Verge.
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