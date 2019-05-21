Больше, чем S.T.A.L.K.E.R. 2. Полный обзор Metro Exodus

Источник материала: IT.Tut.by

Если вы давно ждете S.T.A.L.K.E.R. 2, то, кажется, можно прекращать. Metro Exodus — третья часть в серии игр по мотивам книг Дмитрия Глуховского. И она как никакая другая игра похожа на преемника дико популярного на постсоветском пространстве шутера про чернобыльскую зону отчуждения.

Наша оценка: 9 из 10





И это неудивительно. Ведь ее авторы — выходцы из GSC Game World, студии-разработчика того самого «Сталкера». И если первые две части «Метро» — это такие камерные зарисовки на тему подземного постапокалипсиса (где игрок лишь на драгоценные минуты выходил на поверхность), то Metro Exodus — масштабное дорожное приключение, действие которого происходит за сотни километров от Москвы. И почти никаких тоннелей метро.

После событий первых двух игр главный герой Артем не оставил надежд найти выживших за пределами Москвы. Для этого он регулярно совершает вылазки из безопасного метро на поверхность, кишащую радиацией и грозными мутантами. Но рация не ловит никаких сигналов. До определенного момента.





Во время одного из своих походов Артем вместе с женой Анной натыкаются на действующий паровоз, которого, казалось бы, не должно существовать. Ведь все железнодорожное сообщение уничтожено ракетами, да и жизни за пределами Москвы, говорят, нет. Не успев опомниться от удивления, герои оказываются в заложниках у солдат Ганзы: в мире «Метро» это что-то среднее между регулярной армией и временным правительством.

Герои бегут из плена и попутно выясняют, что, вообще-то, после ядерной войны выжили многие, и не только в России. А радиосигналы не доходили, потому что их глушили свои же. Чтобы американский враг не догадался о существовании москвичей. А тех, кто приходил из соседних городов, солдаты Ганзы тайно расстреливали как шпионов.





Имея такую информацию на руках, героям не остается ничего другого, как угнать паровоз и уехать из Москвы. При не очень гладком побеге к ним присоединяются другие персонажи — знакомые по предыдущим играм солдаты Ордена, в их числе — отец Анны, суровый командир Мельник. Так начинается долгое путешествие по разрушенной войной России.

Во время прохождения Metro Exodus довольно сложно отделаться от ощущения некой политизированности игры. Те же «глушилки» вокруг Москвы каким-то удивительным образом рифмуются с недавним законопроектом об изоляции российского сегмента интернета. Ура-патриотизм, помешательство на религии, лозунги «поднять страну с колен» — это и многое другое игрок не раз увидит и услышит за время прохождения. Неясно, намеренно закладывались эти аллюзии или нет, но местами игра выглядит как сатира. Причем довольно остроумная.

Если от этого абстрагироваться, в Metro Exodus легко увидеть прекрасное и невероятно атмосферное приключение. Герои едут на поезде вглубь страны и по пути сталкиваются с разными невзгодами. Каждая вынужденная остановка паровоза — повод исследовать просторные локации поразительной красоты.





В игре нет открытого мира, но на прохождение некоторых зон уходит десять, а то и больше часов. Следуя магистральной сюжетной линии, Артем мимолетом выполняет второстепенные задания. Кто-то попросит о помощи, где-то Артем сам нарвется на приключения. На карте потенциально интересные места отмечены маркером, как в «Ведьмаке». Да и просто посмотреть, что находится в обветшалой избушке, никогда не будет лишним. Можно найти припасы или какие-нибудь записки, открывающие новые грани игрового мира.

Вообще с точки зрения сюжета, постановки и внимания к деталям Metro Exodus превосходит прошлые части серии на порядок. За годы авторы поднаторели в умении рассказывать истории. К команде Артема по мере развития сюжета присоединяются другие персонажи. У каждого — своя судьба и свои скелеты в шкафу. Болтовня с ними — отдельное удовольствие.





Хотя «болтовня» — не очень правильное определение. За всю игру Артем не проронит ни слова. А вот его спутники много расскажут о себе и о том, что происходит вокруг. И чем больше постояльцев появляется на поезде, тем больше времени уходит на прослушивание их баек между миссиями.

Но в этом и заключается шарм Metro Exodus. Это не столько экшен в мире постапокалипсиса, сколько большое, почти книжное приключение (недаром драматургию между персонажами писал сам Дмитрий Глуховский). И подобные разговоры второстепенных героев навевают воспоминания о сталкерах, собравшихся у костра потравить анекдоты. Только здесь это прописано в десять раз лучше и душевнее.





За пределами поезда (который герои нарекли «Авророй») тоже происходит масса всего интересного. На своем пути Артем встречает мутантов. Как уже знакомых по прошлым частям, так и совершенно новых. Огромных раков, медведей, каких-то песчаных зомби и прочих. Опасность представляют и люди. Среди послевоенной разрухи каждый сошел с ума по-своему. Где-то игрок наткнется на обычных бандитов, где-то на культистов, где-то на откровенных людоедов. И почти всегда решать вопросы с ними придется на языке оружия.





Стрельба не сильно изменилась со времен прошлых игр серии. Оружие ощущается хуже, чем в Call of Duty или Battlefield. Зато абсолютно любой пистолет, автомат или дробовик можно улучшить при помощи разного хлама, найденного буквально в соседней избушке. Это было и раньше, но в Exodus крафт оружия кардинально меняет не только внешний вид, но и боевые характеристики.

Поломанный в начале игры автомат Калашникова главного героя через пару часов превращается в нечто футуристичное и напоминает оригинал лишь отдаленно. Ну и стреляет в несколько раз эффективнее и не клинит в самый ответственный момент. То же самое относится и к броне: герой станет чуть более защищенным, сможет нести больше боеприпасов и у него даже появятся новые примочки вроде компаса.





При этом некоторые эпизоды как будто специально выстроены так, чтобы игрок проходил их по стелсу. Но проблема в том, что эта часть нового «Метро» сделана хуже всего. Начиная с того, что враги вас могут не видеть почти в упор (потому что Артем находится условно «в темноте»), и заканчивая странным искусственным интеллектом противников. Они ни с того ни с сего поднимают тревогу и ходят совершенно неудобными для тихого устранения маршрутами. То есть одного-двух приложить по голове удастся, но дальше кто-то закричит, поднимется гул, завяжется перестрелка. Чтобы пройти уровень «чисто», придется постоянно перезагружать сохранения.

На самом деле подобные претензии предъявлялись и первым двум играм серии. Metro Exodus сделала заметный шаг вперед, но и индустрия в целом не стоит на месте. Много что изменилось, и «Метро» все равно отстает. Впрочем, все это практически не имеет значения, потому что это игра о другом.





Каждая остановка «Авроры», каждая локация — это отдельная большая история, которую можно упустить, если бегло следовать сюжету. Metro Exodus, как на самом деле и «Сталкер», нужно проходить медленно, исследуя каждый закуток. Где-то вы наткнетесь на второстепенный квест или просто на интересных персонажей, где-то найдете редкое улучшение для оружия, а где-то — дневник, проливающий свет на мини-сюжет текущей локации. Словом, неправильно подходить к Metro Exodus с мерилом стандартного шутера от первого лица. Это в первую очередь увлекательное приключение, а потом уже все остальное.

Metro Exodus, это уже понятно сейчас, западет в душу многим игрокам. Это лучшая игра студии 4A Games, образцовое приключение на много часов и главный идейный наследник серии S.T.A.L.K.E.R. И, вероятно, даже более важная игра, чем S.T.A.L.K.E.R. 2, который может не выйти никогда.