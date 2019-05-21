﻿ Какой тариф velcom, МТС и life:) выбрать после закрытия безлимитов для новых абонентов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какой тариф velcom, МТС и life:) выбрать после закрытия безлимитов для новых абонентов

15.02.2019 13:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Недавно белорусские операторы закрыли подключение на популярные тарифы с безлимитным мобильным интернетом для новых абонентов. Впрочем, у операторов есть и другие предложения — мы проверили самые актуальные и выбрали те, что, на наш взгляд, лучше всего подойдут молодежи и студентам.

Какой тариф velcom, МТС и life:) выбрать после закрытия безлимитов для новых абонентов
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: NordWood Themes / unsplash.com

При выборе мы ориентировались на тарифы, которые в месяц стоят не больше 15 рублей. Также старались не делать акцент на сезонных предложениях, условия обслуживания на которых могут существенно изменяться после периода акции (или которые будут стоить более 15 рублей после окончания этих акций).

В приоритет мы ставили количество трафика и другие сопутствующие услуги вроде безлимитов на соцсети.

velcom

Какой тариф velcom, МТС и life:) выбрать после закрытия безлимитов для новых абонентов
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Какой тариф подключить

У оператора есть специальные предложения для молодежи — тариф lemon. В него уже включено 4 ГБ интернет-трафика, 100 минут на исходящие звонки во все сети, а также безлимитный трафик на Viber, VK, Instagram и игру WOT Blitz. Кроме того, на тарифе возможно накопление трафика до 10 ГБ.

Стоимость в месяц:

Если вам до 26 лет — 9,90 рубля.

Дополнения:

Для lemon можно подключить пакет с экстра-трафиком «1 ГБ на все остальное», разовый платеж за который составляет 2,57 рубля.

Какой тариф velcom, МТС и life:) выбрать после закрытия безлимитов для новых абонентов
Фото: TUT.BY

Какие еще есть тарифы

Оператор также предлагает тарифы под общим названием «только интернет». К ним относятся, например, «Супер WEB 5» и «Супер WEB 10» — они, соответственно, предоставляют в месяц по 5 ГБ и 10 ГБ интернет-трафика. После этого за каждый мегабайт придется доплачивать 0,2 копейки.

Стоимость в месяц:

4,50 и 6,62 рубля по акции для новых абонентов velcom или 9,00 и 13,24 рубля для действующих.

Дополнения:

К тарифам «Супер WEB» можно подключить услугу «безлимитный интернет на сутки», который дает неограниченное количество трафика в течение 24 часов с момента подключения за 3,06 рубля.

МТС

Какой тариф velcom, МТС и life:) выбрать после закрытия безлимитов для новых абонентов
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Какой тариф подключить

Своеобразной заменой популярному «Безлимитищу» стали новые тарифы линейки «Супер». Один из таких — «Супер 8» — включает 8 ГБ трафика, а также безлимитный доступ на Viber, Telegram, WhatsApp, Snapchat, Facebook, FB Messenger, «ВКонтакте», Instagram, Twitter, «Одноклассники», ОК Live. Для разговоров предоставляется 400 минут на звонки во все сети.

Стоимость в месяц:

Для новых абонентов оператора в течение 90 дней с момента подключения — 10,50 рубля. Для тех, кто перейдет на «Супер 8» с другого тарифа МТС — 15 рублей.

Дополнения:

Возможно подключение безлимитного трафика для просмотра роликов на YouTube (через приложение или мобильную версию в браузере) за 2,50 рубля в месяц.

Какой тариф velcom, МТС и life:) выбрать после закрытия безлимитов для новых абонентов
Фото: TUT.BY

Какие еще есть тарифы

У МТС есть тарифы только для интернета (без включенных минут на разговоры) — Интернет Mini, Midi и Maxi. В них соответственно включено 4 ГБ, 8 ГБ и 12 ГБ трафика. Еще одно предложение называется «Бит» и дает 250 МБ интернета на сутки на неограниченной скорости и безлимит на скорости до 256 килобит в секунду.

Стоимость в месяц:

Интернет Mini, Midi, Maxi — 8,36, 10,90 и 14,95 рубля. Тариф «Бит» стоит 8,95 рубля.

life:)

Какой тариф velcom, МТС и life:) выбрать после закрытия безлимитов для новых абонентов
Фото: TUT.BY

Какой тариф подключить

После закрытия «Безлимита на все» в пределах 15 рублей у life:) можно подключиться, например, на «Шейк 1» или «Шейк 2».

Первый включает 4 ГБ интернет-трафика, безлимит на соцсети и мессенджеры (Instagram, VK, OK, Facebook, Twitter, Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger, BiP, «Там Там» и OK Live), а также 400 минут на разговоры во все сети и неограниченное количество минут внутри сети life:).

«Шейк 2» — схожий тариф, но уже с 6 ГБ интернет-трафика. Бонусы вроде безлимита на соцсети и 400 минут для разговоров тут также присутствуют. А еще на обоих тарифах есть возможность накопления трафика (соответственно до 8 ГБ и 12 ГБ) и минут для звонков во все сети.

Стоимость в месяц:

«Шейк 1» оценили в 11,90 рубля, «Шейк 2» — в 15,90 рубля. Впрочем, для новых абонентов стоимость тарифов первые три месяца составит 7,90 и 9,90 рубля. Кроме того, эти три месяца новые и нынешние абоненты тарифов «Шейк» могут получать бесплатные дополнительные 30 ГБ интернет-трафика.

Дополнения:

В тарифы «Шейк» включено 5 ГБ для хранения и 1 ГБ для загрузки/скачивания из облачного хранилища lifebox.

Какой тариф velcom, МТС и life:) выбрать после закрытия безлимитов для новых абонентов
Фото: TUT.BY

Какие еще есть тарифы

Тарифы линейки «Интернет», как следует из названия, сосредоточены на интернет-трафике. При покупке новой SIM-карты можно, например, подключить пакеты на 3 ГБ, 5 ГБ, 8 ГБ, 10 ГБ и 12 ГБ трафика. Если трафик закончится, интернетом получится пользоваться и дальше — 0,1 ГБ обойдутся в один рубль (эта сумма спишется автоматически при наличии денег на счете).

Стоимость в месяц:

Пакеты на 3 ГБ, 5 ГБ, 8 ГБ, 10 ГБ и 12 ГБ трафика соответственно стоят 7,90, 9,90, 11,60, 14,60 и 15,90 рубля. 

Дополнения:

Новым пользователям с уже активированными пакетами на 3 ГБ, 8 ГБ и 10 ГБ первые шесть месяцев life:) будет предоставлять бесплатный дополнительный трафик — 9 ГБ, 24 ГБ и 30 ГБ.

 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно белорусские операторы закрыли подключение на популярные тарифы с безлимитным мобильным интернетом для новых абонентов. Впрочем, у операторов есть...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Стало известно, почему российские танки так сильно дымят
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Новости Hi-Tech)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика