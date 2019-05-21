Какой тариф velcom, МТС и life:) выбрать после закрытия безлимитов для новых абонентов

Источник материала: IT.Tut.by

Недавно белорусские операторы закрыли подключение на популярные тарифы с безлимитным мобильным интернетом для новых абонентов. Впрочем, у операторов есть и другие предложения — мы проверили самые актуальные и выбрали те, что, на наш взгляд, лучше всего подойдут молодежи и студентам.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: NordWood Themes / unsplash.com

При выборе мы ориентировались на тарифы, которые в месяц стоят не больше 15 рублей. Также старались не делать акцент на сезонных предложениях, условия обслуживания на которых могут существенно изменяться после периода акции (или которые будут стоить более 15 рублей после окончания этих акций).

В приоритет мы ставили количество трафика и другие сопутствующие услуги вроде безлимитов на соцсети.

velcom



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Какой тариф подключить

У оператора есть специальные предложения для молодежи — тариф lemon. В него уже включено 4 ГБ интернет-трафика, 100 минут на исходящие звонки во все сети, а также безлимитный трафик на Viber, VK, Instagram и игру WOT Blitz. Кроме того, на тарифе возможно накопление трафика до 10 ГБ.

Стоимость в месяц:

Если вам до 26 лет — 9,90 рубля.

Дополнения:

Для lemon можно подключить пакет с экстра-трафиком «1 ГБ на все остальное», разовый платеж за который составляет 2,57 рубля.



Фото: TUT.BY

Какие еще есть тарифы

Оператор также предлагает тарифы под общим названием «только интернет». К ним относятся, например, «Супер WEB 5» и «Супер WEB 10» — они, соответственно, предоставляют в месяц по 5 ГБ и 10 ГБ интернет-трафика. После этого за каждый мегабайт придется доплачивать 0,2 копейки.

Стоимость в месяц:

4,50 и 6,62 рубля по акции для новых абонентов velcom или 9,00 и 13,24 рубля для действующих.

Дополнения:

К тарифам «Супер WEB» можно подключить услугу «безлимитный интернет на сутки», который дает неограниченное количество трафика в течение 24 часов с момента подключения за 3,06 рубля.

МТС



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Какой тариф подключить

Своеобразной заменой популярному «Безлимитищу» стали новые тарифы линейки «Супер». Один из таких — «Супер 8» — включает 8 ГБ трафика, а также безлимитный доступ на Viber, Telegram, WhatsApp, Snapchat, Facebook, FB Messenger, «ВКонтакте», Instagram, Twitter, «Одноклассники», ОК Live. Для разговоров предоставляется 400 минут на звонки во все сети.

Стоимость в месяц:

Для новых абонентов оператора в течение 90 дней с момента подключения — 10,50 рубля. Для тех, кто перейдет на «Супер 8» с другого тарифа МТС — 15 рублей.

Дополнения:

Возможно подключение безлимитного трафика для просмотра роликов на YouTube (через приложение или мобильную версию в браузере) за 2,50 рубля в месяц.



Фото: TUT.BY

Какие еще есть тарифы

У МТС есть тарифы только для интернета (без включенных минут на разговоры) — Интернет Mini, Midi и Maxi. В них соответственно включено 4 ГБ, 8 ГБ и 12 ГБ трафика. Еще одно предложение называется «Бит» и дает 250 МБ интернета на сутки на неограниченной скорости и безлимит на скорости до 256 килобит в секунду.

Стоимость в месяц:

Интернет Mini, Midi, Maxi — 8,36, 10,90 и 14,95 рубля. Тариф «Бит» стоит 8,95 рубля.

life:)



Фото: TUT.BY

Какой тариф подключить

После закрытия «Безлимита на все» в пределах 15 рублей у life:) можно подключиться, например, на «Шейк 1» или «Шейк 2».

Первый включает 4 ГБ интернет-трафика, безлимит на соцсети и мессенджеры (Instagram, VK, OK, Facebook, Twitter, Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger, BiP, «Там Там» и OK Live), а также 400 минут на разговоры во все сети и неограниченное количество минут внутри сети life:).

«Шейк 2» — схожий тариф, но уже с 6 ГБ интернет-трафика. Бонусы вроде безлимита на соцсети и 400 минут для разговоров тут также присутствуют. А еще на обоих тарифах есть возможность накопления трафика (соответственно до 8 ГБ и 12 ГБ) и минут для звонков во все сети.

Стоимость в месяц:

«Шейк 1» оценили в 11,90 рубля, «Шейк 2» — в 15,90 рубля. Впрочем, для новых абонентов стоимость тарифов первые три месяца составит 7,90 и 9,90 рубля. Кроме того, эти три месяца новые и нынешние абоненты тарифов «Шейк» могут получать бесплатные дополнительные 30 ГБ интернет-трафика.

Дополнения:

В тарифы «Шейк» включено 5 ГБ для хранения и 1 ГБ для загрузки/скачивания из облачного хранилища lifebox.



Фото: TUT.BY

Какие еще есть тарифы

Тарифы линейки «Интернет», как следует из названия, сосредоточены на интернет-трафике. При покупке новой SIM-карты можно, например, подключить пакеты на 3 ГБ, 5 ГБ, 8 ГБ, 10 ГБ и 12 ГБ трафика. Если трафик закончится, интернетом получится пользоваться и дальше — 0,1 ГБ обойдутся в один рубль (эта сумма спишется автоматически при наличии денег на счете).

Стоимость в месяц:

Пакеты на 3 ГБ, 5 ГБ, 8 ГБ, 10 ГБ и 12 ГБ трафика соответственно стоят 7,90, 9,90, 11,60, 14,60 и 15,90 рубля.

Дополнения:

Новым пользователям с уже активированными пакетами на 3 ГБ, 8 ГБ и 10 ГБ первые шесть месяцев life:) будет предоставлять бесплатный дополнительный трафик — 9 ГБ, 24 ГБ и 30 ГБ.