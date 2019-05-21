Стало известно, почему российские танки так сильно дымят

Источник материала: IT.Tut.by

Черный дым из выхлопных труб танка Т-72Б3 сильно бросается в глаза при просмотре репортажа с отборочных туров по танковому биатлону в Алабино. Российский эксперт по бронетехнике Алексей Хлопотов в своем блоге пояснил, почему так происходит. Оказывается, у боевых машин проблемы с силовой установкой.



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Эксперт пишет, что самые современные танки — Т-72Б3М, они же Т-72Б3 образца 2016 года, дымят, как паровозы, из-за того, что их дизелям не хватает воздуха. Солдат давит на газ, солярка рекой льется из форсунок, а полноты сгорания из-за нехватки воздуха нет. В результате не добирается мощность, появляются проблемы с динамикой.

Хлопотов поясняет, 1130-сильный дизель В-92С2Ф (он же В-93), стоящий на этих Т-72Б3 — это перефорсированный вариант 1000-сильного В-92С2: «Когда последний создавали, уже тогда была проблема с турбоямой. Это когда водитель дает газу, а турбина нагнетателя воздуха не успевает раскрутиться и подать в цилиндры его необходимое количество».

Чтобы избавиться от этого, нужна современная топливная аппаратура и электронная интеллектуальная система управления, но они для танков Т-72Б3 до сих пор не созданы.

Эксперт считает, что с этим дымом танки будут засекаться и уничтожаться на раз. И никакая маскировка не поможет.