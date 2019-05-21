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Тысячи Android-приложений постоянно следят за пользователями и передают закрытую информацию

15.02.2019 11:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Исследование специалистов из Международного института компьютерных наук (ICSI) в Калифорнии (США) говорит о том, что тысячи Android-приложений постоянно фиксируют действия пользователей на устройстве и отправляют эту информацию третьим лицам. Об этом пишет tomsguide.com.

Тысячи Android-приложений постоянно следят за пользователями и передают закрытую информацию
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

В исследовании говорится, что временные рекламные идентификаторы (Advertising ID) являются единственным типом данных, которые в Google позволяют передавать третьим лицам (в частности, рекламным сетям). Впрочем, 17 тысяч из 24 тысяч проверенных Android-приложений передавали и другую информацию (постоянные идентификаторы), которую могли использовать в своих целях рекламные сети.

К такой информации (часто передающейся в незашифрованном виде) относятся, например, сканы отпечатков пальцев с дактилоскопических сенсоров аппаратов, IMEI устройств, их местоположение и названия подключенных Wi-Fi сетей. Интересно, что названные выше данные собирало и передавало антивирусное приложение Psafe DFNDR.

В список популярных приложений, собирающих и передающих информацию (возможно, в меньшем объеме) относится, например Angry Birds Classic и Cut the Rope. В списке также Flipboard и Clean Master. Официальных комментариев Google пока не поступало.

 
 
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Исследование специалистов из Международного института компьютерных наук (ICSI) в Калифорнии (США) говорит о том, что тысячи Android-приложений постоянно фиксируют...
 
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