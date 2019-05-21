Эксперт рассказал о превосходстве модернизированного украинского Т-64 над российским Т-72Б3

Источник материала: IT.Tut.by

Модернизированный украинский танк Т-64 образца 2017 года превосходит танк Т-72Б3, пишет Defence blog со ссылкой на российского эксперта по бронетехнике Алексея Хлопотова.

Оба танка представляют собой пример эффективной модернизации, позволяющей повысить боевые возможности бронетехники при минимальных затратах. Правда, у украинцев получилось лучше.



Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Прицел украинской машины вполне сравним по своим характеристикам с белорусским «Сосна-У». Радиостанция «Лыбидь К-2РБ» — перелицованная современная «Моторола», которая превосходит устаревшую российскую Р-168. Более того, спутниковой навигационной системы в российской машине вообще нет.

Динамическая защита «Нож», по мнению эксперта, лучше советской «Контакт-5», устанавливаемой на Т-72Б3, как по эффективности самих элементов, так и по площади прикрытия.

К тому же у украинского танка стоит закрытая зенитная пулеметная установка — командир может вести огонь, не высовываясь из боевой машины. Отсутствие таковой привело к высоким потерям среди командиров танков армии Асада во время войны в Сирии — танкиста, высунувшегося из люка, мог запросто убить снайпер или осколок.