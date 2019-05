Максимально скучный постапокалипсис. Полный обзор Far Cry New Dawn

Источник материала: IT.Tut.by

Есть такие игры, с которыми все понятно сразу. Они раскрывают все карты за первые несколько часов, а дальше игрок идет по проторенной дорожке до самого финала. Без откровений и новых горизонтов. Far Cry New Dawn — как раз такой случай. И в этом мало хорошего.

Наша оценка: 6 из 10





Традиционно после каждой номерной части Far Cry обязательно появляется ответвление, созданное на том же технологическом базисе. В случае с Far Cry 3 это был Blood Dragon в стиле боевиков 80-х. После Far Cry 4 вышел Primal про доисторическую эпоху. И вот сейчас, спустя меньше года с релиза Far Cry 5, мы видим New Dawn.

Сюжетно игра продолжает историю пятой части. Там, если вы не помните, в финале религиозная секта устроила ядерный апокалипсис. Немногие выжили в бункерах и через несколько лет вышли наружу для обустройства нового мира. Каким-то образом ракеты разрушили почти все, но радиоактивного следа (за исключением некоторых животных-мутантов) не оставили.





Новая Америка и, в частности, округ Хоуп — утопающая в зелени и кислотного цвета растениях местность, которую заполонили рейдеры. На помощь мирным жителям приходит главный герой (или героиня, но это ни на что не влияет) вместе с отрядом бойцов.

Правда, по пути на поезд нападают бандиты во главе с двумя одиозными сестрами-близняшками, и от команды практически никого не остается в живых. Зато появляется дополнительная мотивация уничтожить всех рейдеров в округе.





И, к сожалению, чего-то большего с точки зрения сценария в игре нет. Глобальная долгосрочная цель — развить до максимального уровня поселение «Процветание». Если периодически не улучшать отдельные его части, то по сюжету продвинуться будет невозможно. А для этого нужно находить особых специалистов и отыскивать этанол (в игре это основной ресурс) для улучшения построек. Причем эти цели буквально написаны на доске в главном здании базы, чтобы игрок вдруг не забыл, зачем он здесь.

Far Cry New Dawn — мечта формалиста. Захват аванпостов, нападение на конвои, сбор по всей карте компонентов для создания нового снаряжения. И как апогей — система ранжирования врагов и оружия. Теперь Far Cry — это еще немножечко и ролевая игра. Только от жанра авторы взяли лишь цифры.





У каждого противника есть полоска здоровья, а оружие бывает четырех уровней. Чем он выше, тем автомат или дробовик эффективнее. Такого в серии еще не было. Поначалу приходится привыкать к тому, что по врагу нужно долго стрелять, и с него «сыплются» циферки урона, как в Borderlands.

Ответвления от основной серии — это всегда возможность для эксперимента и проверки гипотез. Видимо, в Ubisoft прощупывают почву перед тем, как в шестой части ввести более полноценную RPG-систему. Если так, то ничего страшного в этом нет. Уровни прекрасно ложатся на отличную базовую механику Far Cry. На каком-то тактильном уровне играть в New Dawn очень приятно. Оружие хорошо звучит, чувствуется отдача, попадания по врагам считываются моментально.







В остальном это стандартный Far Cry. Игрок катается на разном транспорте по сильно измененному, но все же узнаваемому округу Хоуп. Стреляет в рейдеров, захватывает их базы, выполняет миссии разной степени адекватности вместе с одним из нескольких напарников (в их числе — ручной кабан, милейшая собака сиба или бабушка-снайпер). В перерывах можно поохотиться на медведей или пособирать ресурсы для прокачки оружия.

Есть еще вылазки — специальные миссии за пределами округа Хоуп, куда героя доставляют на вертолете. По сценарию нужно пробраться в тыл врага и стащить припасы. И если с первой частью задания проблем нет, то противники почти сразу обнаруживают пропажу, поэтому прорываться к точке эвакуации приходится с боем. Но такие экшен-этюды здорово отвлекают от сюжетной рутины.





Отношение к Far Cry New Dawn не может быть сложным по определению. Это ни плохая, ни хорошая игра. Она просто средняя, проходная. Вы либо хотите еще чуть-чуть Far Cry 5 в новом антураже с флером RPG, либо ждете полноценную новую часть. На что-то великое и славное New Dawn и не претендует. Учитывая, что она была сделана в кратчайшие сроки, требовать от нее революции было бы странно. Но и полюбить ее нельзя.