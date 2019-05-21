Топ-5 самых известных армейских пистолетов мира

Источник материала: IT.Tut.by

Традиционно основными требованиями к армейскому пистолету являются мощность, надежность и точность. Часто случается, что пистолет для бойца — оружие последнего шанса, когда между жизнью и смертью — пара выстрелов. 42.TUT.BY выбрал пять самых эффективных армейских пистолетов, которые применялись в вооруженных силах стран мира.

CZ 75

Этот пистолет долгое время не был доступен для западных стрелков — Чехословакия входила в блок стран Варшавского договора. CZ 75 создали братья Йозеф и Франтишек Коуцки в 1975 году, на его конструкцию оказал сильное влияние Browning Hi-Power.



Фото: wikipedia/ Twiek

Пистолет был рассчитан на патрон 9 мм «парабеллум», магазин вмещал 16 патронов. Он был мощнее большинства современников и превосходил по всем характеристикам стандартные для армий стран Варшавского договора пистолеты ТТ и ПМ. CZ 75 хорошо удерживается в руке и из него удобно стрелять навскидку.

Пистолет до сих пор пользуется популярностью и стоит на вооружении армий и спецподразделений, а также полиции различных стран.

Beretta M92

Благодаря характерной внешности Beretta M92 — один из самых известных и узнаваемых в мире. Пистолет разработали в далеком 1972 году, с тех пор его неоднократно модернизировали. Сегодня существует множество модификаций этого оружия, а ежегодный выпуск пистолетов 92-й серии достигает 100 000 единиц.



Beretta M9 (официальное обозначение Beretta 92FS в армии США). Фото: wikipedia/ U.S. Navy phot

Пистолет отличают большая дульная энергия (600−650 Дж) и, соответственно, высокое останавливающее и пробивное действие пули. Длинная прицельная линия, узкая и высокая мушка, а также хорошая балансировка обеспечивают высокую точность и кучность стрельбы. Но вместе с тем у пистолета большие размеры и вес.

Модификации Beretta 92FS удалось выиграть конкурс на перевооружение офицерского и сержантского состава, объявленный американской армией. Сегодня 92 различных модификаций используются армиями, спецподразделениями и полицейскими по всему миру.

Heckler & Koch USP

Проектирование пистолета Heckler & Koch USP началось в 1989 году. По замыслу конструкторов, он должен был использоваться как в полиции, так и в армии. Оружие весило 770 граммов, было рассчитано на патрон 9 мм «парабеллум», магазин вмещал 15 патронов. Первым оценил новинку Бундесвер — под наименованием P8 (Pistole 8) пистолет USP калибра 9 мм был принят на вооружение немецкой армии.



Фото: wikipedia/ Bobbfwed

После этого популярность оружия только возрастала, сегодня USP различных модификаций все еще остается на вооружении армий, спецподразделений и полицейских формирований десятка стран.

Пистолет USP обладает чрезвычайно высокой надежностью работы (даже в самых тяжелых условиях), высоким ресурсом и прочностью, отличной устойчивостью к коррозии, точностью стрельбы, высоким качеством используемых материалов и изготовления. Он способен выдерживать длительную стрельбу особо мощными патронами ручного снаряжения.

Glock 17

Этот пистолет не нуждается в представлении — он очень популярен во всем мире. Оружие построено вокруг трех ключевых идей: простота в конструкции, простота в применении и надежность. Glock 17 легко разбирается: чтобы снять ствол вместе с рамкой, достаточно отвести затвор в крайнее заднее положение и отжать вниз рычажок замыкателя ствола.



Фото: wikipedia/defensie.nl

У оригинального Glock 17 семнадцати зарядный магазин, который рассчитан на стрельбу 9-мм патронами. Со временем линейка пистолетов расширилась и появились варианты под патрон .45 ACР, которые используются элитным подразделениям армии США вроде Marine Special Operations Command и Delta.

Различные модификации пистолета Glock 17 состоят на вооружении армии и полиции более 30 стран, он также популярен у спецслужб. Пистолет настолько надежен и прочен, что при небольшой доработке (дооснащения специальной усиленной возвратной пружиной), позволяет вести стрельбу под водой.

Colt M1911A1

Этому пистолету уже более 100 лет, но он до сих пор продолжает использоваться отдельными категориями военнослужащих армии США. И не только из-за созданного ореола вокруг этого оружия.



Фото: wikipedia/ Lynette «Squeaky» Fromme’s pistol

Во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году и «Шок и трепет» в 2003 году (особенно при песчаных бурях) принятая на вооружение Beretta 92FS давала задержки при стрельбе из-за попадания в механизм песка, но старые M1911A1 работали безотказно.

Colt M1911 создан талантливым оружейником Джоном Мозесом Браунингом в 1911 году. Он предназначался для замены револьверов 38-го калибра, пули которых отличались недостаточным останавливающим действием.

В 1924 году появилась модификация 1911А1, исправившая некоторые недостатки, впоследствии Colt неоднократно совершенствовался. Пистолет быстро приобрел большую популярность, поэтому с истечением срока давности патента каждая оружейная фирма США считала своим долгом выпустить собственную версию Colt 1911А1. Даже у военных была такая — специально для Корпуса морской пехоты создана модификация Colt M45A1.