У китайского императора была 121 жена. Математики помогли ему решить, с кем спать

От измерения времени до морской навигации: математика была своеобразным стержнем для древних цивилизаций.

История математики в западной цивилизации начинается с Древнего Египта, Месопотамии и Древней Греции. Но после их падения развитие математики на Западе фактически прекратилось на несколько веков.

В это время развитие математики на Востоке достигло новых высот.

В Древнем Китае математика была ключевым инструментом для проектирования и возведения Великой китайской стены длиной почти 9000 км, призванной защитить растущую империю от врагов.

Жизнь императорского дворца была подчинена цифрам и числам.



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Математика и планирование

Планы и решения императора строились и принимались с оглядкой на календарь и движение планет. Математические модели и идеи подчас влияли на то, как были спланированы дни и даже ночи императора.

Советники императора, например, придумали, как «гарантировать» то, что император за определенный период времени не оставит без внимания ни одну из женщин своего гарема.

График ночей императора был основан на формулах геометрической прогрессии. Согласно легенде, за 15 ночей император должен был провести ночь с 121 женщиной его гарема, а именно: с императрицей, тремя старшими женами, девятью другими женами, 27 наложницами, 81 рабыней.

Каждая последующая группа женщин по численности в три раза превосходила предыдущую. Первая ночь была за императрицей. Следующую ночь император должен был провести с тремя старшими женами. Третья ночь — для девяти остальных жен. Следующие три ночи император проводил с 27 наложницами — каждую ночь к нему приходили девять наложниц. Оставшиеся ночи император проводил с рабынями — каждую ночь также к нему приходили девять рабынь.

Такой «график» должен был гарантировать, что император спит с женщинами «высшего ранга» его гарема в полнолуние, когда женская сила «инь» достигает своего расцвета и может соответствовать его «янь» — мужской силе.

Советники, составляя такой график, в первую очередь заботились о появлении у императора достойных, а точнее — лучших из возможных наследников.

Но не только жизнь императорского двора определялась математическими идеями и формулами. С оглядкой на математику велись все государственные дела.

Увлечение математикой

Древний Китай — растущая империя, занимающая огромную территорию, со строгим правовым кодексом, развитой системой налогообложения, усовершенствованными системами измерения и наличием денежной системы.

В Китае использовалась десятичная система счисления за 1000 лет до того, как она начала использоваться на Западе.

Согласно мифу, математика была создана божеством по велению легендарного правителя Китая — Хуан-ди, или Жёлтого императора — в 2800 году до нашей эры. Тогда жители Китая верили, что числа имеют космическое значение.

В магическую силу чисел в Китае верят до сих пор.

Нечетные числа считаются мужскими, четные — женскими. Число 4 в Китае стараются избегать всеми возможными способами, а вот число 8, напротив, считается счастливым.

К VI веку нашей эры Китайская теорема об остатках использовалась в астрономии, чтобы вычислять движение планет, и до сих пор она имеет практическое значение, например при шифровании данных в Сети.