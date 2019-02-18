Эта простая оптическая иллюзия заставляет мозг «зависнуть»

Иллюзия движения Пинна-Брельстафа способна заставить мозг воспринимать движение, даже если его нет. Ученые решили выяснить, почему так происходит, задействовав в опытах животных и людей, сообщает Science Alert.



Фото: Journal of Neuroscience

Иллюзия движения Пинна-Брельстафа — это серии толстых линий, расположенных в концентрических кругах с обратной штриховкой, и когда наблюдатель перемещает голову ближе или дальше от иллюзии, кажется, что кольца вращаются, расширяются и сжимаются.

В результате исследований ученым удалось обнаружить местонахождение клеток, которые, вероятно, обрабатывают иллюзию подобно подвижному объекту. К слову в исследованиях принимали участие не только люди, но и обезьяны. И, похоже, приматы воспринимают иллюзию таким же образом, как и мы.

В ходе опытов ученые выяснили, что нейроны медиальной верхней височной области имеют перерыв в обработке около 15 миллисекунд, что является критическим для захвата визуального движения, который помог оживить неподвижное изображение.

Не совсем понятно, что вызывает эту задержку. Исследователи полагают, что мозгу требуется дополнительное время, чтобы зарегистрировать разницу между иллюзорным и реальным движением.

Другими словами, хотя это и выглядит, как движение, но где-то в глубине мозг сомневается, что это происходит на самом деле и берет паузу, чтобы обдумать происходящее.