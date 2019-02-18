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Как выглядит «суперлуна»

19.02.2019 22:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В эти дни жители планеты наблюдали очень большую «суперлуну». В этом месяце Луна подошла к Земле на наименьшее за год расстояние. Смогли насладиться зрелищем и белорусы. Посмотрите, если пропустили.

Как выглядит «суперлуна»
Афины, Греция, 19 февраля 2019 года. Фото: Reuters

Суперлуния происходят каждый год. Их причина — в эллиптической форме орбиты Луны вокруг Земли, из-за чего расстояние между нашей планетой и спутником варьируется: от 406 тысяч километров при максимальном удалении до 357 тысяч в моменты сближения. 19 февраля планету и спутник разделяли всего 356 тысяч километров.

Как выглядит «суперлуна»
Афины, Греция, 19 февраля 2019 года. Фото: Reuters
Как выглядит «суперлуна»
Кипр, 19 февраля 2019 года. Фото: Reuters
Как выглядит «суперлуна»
Минск, Беларусь, 19 февраля 2019 года. Фото: Reuters
Как выглядит «суперлуна»
Пекин, Китай, 19 февраля 2019 года. Фото: Reuters

А в США астрофотограф Эндрю Маккарти сделал около 50 тысяч фотографий «суперлуны» и объединил их в одном суперснимке.

Как выглядит «суперлуна»
Фото: redd.it
 
Теги: Минск
 
 
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В эти дни жители планеты наблюдали очень большую «суперлуну». В этом месяце Луна подошла к Земле на наименьшее за год расстояние. Смогли насладиться зрелищем...
 
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