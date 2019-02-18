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Как выглядит «суперлуна»
19.02.2019 22:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В эти дни жители планеты наблюдали очень большую «суперлуну». В этом месяце Луна
Суперлуния происходят каждый год. Их причина — в эллиптической форме орбиты Луны вокруг Земли, из-за чего расстояние между нашей планетой и спутником варьируется: от 406 тысяч километров при максимальном удалении до 357 тысяч в моменты сближения. 19 февраля планету и спутник разделяли всего 356 тысяч километров.
А в США астрофотограф Эндрю Маккарти
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В эти дни жители планеты наблюдали очень большую «суперлуну». В этом месяце Луна подошла к Земле на наименьшее за год расстояние. Смогли насладиться зрелищем...
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