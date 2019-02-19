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Путин рассказал, когда Россия получит «оружие Судного дня»

20.02.2019 14:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Весной 2019 года будет спущена на воду первая подлодка, оснащенная беспилотным подводным комплексом «Посейдон», сообщает РБК со ссылкой на президента России Владимира Путина.

Об этом политик рассказал в послании Федеральному собранию 20 февраля. Ранее было объявлено об успешных испытаниях ядерной энергетической установки беспилотника «Посейдон». Тогда были полностью подтверждены заявленные характеристики, в том числе скорость хода — более 200 км/ч.

Погружаться подводный робот может почти на километр. Все это вкупе с высокой скоростью делает невозможным уничтожение «Посейдона» существующими средствами поражения, по мнению собеседника агентства. Для справки: скорость современных подводных лодок составляет 30−35 узлов (около 60 км/ч), а торпед — до 90 км/ч (50 узлов).

«Посейдон» — опасное оружие. The National Interest утверждает, что мощности атомного заряда хватит для создания гигантской волны, способной смыть все города на побережье США. Некоторые СМИ назвали этот подводный беспилотник «оружием Судного дня».

 
 
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Весной 2019 года будет спущена на воду первая подлодка, оснащенная беспилотным подводным комплексом «Посейдон», сообщает РБК со ссылкой на президента России...
 
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