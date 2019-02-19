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В Австралии признали первое вымирание из-за глобального потепления

20.02.2019 14:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Министерство окружающей среды и энергетики Австралии официально перевело в группу вымерших животных рифовую мозаичнохвостую крысу (melomys rubicola). Это первый вид, чья популяция исчезла из-за изменения климата, пишет «Медуза».

В Австралии признали первое вымирание из-за глобального потепления
Изображение: Ian Bell / Queensland Government

Первое упоминание о мозаичнохвостых крысах относится к 1845 году — тогда их увидели и описали первооткрыватели небольшого островка Брэмбл-Кей, находящегося в северной части Большого Барьерного рифа. Позже выяснилось, что животные являются эндемиками этого острова — они также являются единственными эндемиками-млекопитающими Большого Барьерного рифа в целом.

В конце 1970-х годов насчитывалось несколько сотен особей, в 1998 году — в рамках первого и единственного комплексного исследования мозаичнохвостых крыс — их численность была оценена в несколько десятков. В последний раз животное видели в 2009 году местные рыбаки.

В 2014 году ученые установили на острове ловушки и камеры. Несколько недель наблюдений, сопровождавшихся рейдами специалистов, в ходе которых они исследовали территорию визуально, не привели к каким-либо результатам. Специалисты сделали вывод о вымирании вида.

К 2016 году ученые подготовили официальный доклад, в котором назвали причиной вымирания изменение климата: из-за повышения уровня Мирового океана и вызванных им регулярных затоплений острова площадь, пригодная для обитания крыс, за десять лет сократилась на 97%. Два года спустя власти официально признали выводы ученых.

 
 
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Министерство окружающей среды и энергетики Австралии официально перевело в группу вымерших животных рифовую мозаичнохвостую крысу (melomys rubicola). Это первый вид,...
 
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