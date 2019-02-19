ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Спорный» викинг оказался женщиной

20.02.2019 16:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

После двух лет дискуссий исследователи еще раз изучили скелет, найденный в могиле воина викингов X века, и пришли к однозначному выводу: останки принадлежат женщине. Об этом пишет IFLScience со ссылкой на научную работу в журнале Antiquity.

«Спорный» викинг оказался женщиной
Фото: Uppsala University

Скелет нашли еще в 1878 году рядом с российским городом Приморск (раньше это было шведское поселение Бьёрке). По всем признакам, кости принадлежали высокопоставленному воину-викингу. Его похоронили в парадной одежде с оружием и двумя лошадьми.

Скелет считали мужским. Однако в 2017 году ученые провели анализ ДНК и тот показал, что кости принадлежали женщине.

«Спорный» викинг оказался женщиной
Изображение: Þórhallur Þráinsson / iflscience.com

История о «женщине-воине» получила популярность в мировых СМИ. Однако у этой теории появились критики. Среди их теорий: оружие принадлежало мужу женщины, в могиле было два скелета или ученые перепутали кости.

Новая работа развеяла сомнения: человек, похороненный в могиле Bj.581 несомненно был женщиной. Авторы подтверждают, что в могиле был только один скелет, и не было ни единого шанса перепутать кости.

Ученые обращают внимание на то, что анализ ДНК дает данные о биологическом поле человека. Однако мы не можем знать, кем определял себя этот человек и как всё было устроено у викингов X века.

«Время покажет, правы мы или нет, — сказал профессор Нил Прайс из Уппсальского университета. — Однако мы считаем вероятным, что будет найдено больше женщин-воинов эпохи викингов. Это могут быть либо новые открытия, либо переосмысление старых находок».

 
 
Ссылка на источник 109
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После двух лет дискуссий исследователи еще раз изучили скелет, найденный в могиле воина викингов X века, и пришли к однозначному выводу: останки принадлежат...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Путин рассказал, когда Россия получит «оружие Судного дня»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика