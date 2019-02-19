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«Спорный» викинг оказался женщиной
20.02.2019 16:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
После двух лет дискуссий исследователи еще раз изучили скелет, найденный в могиле воина викингов X века, и пришли к однозначному выводу: останки принадлежат женщине. Об этом пишет
Скелет нашли еще в 1878 году рядом с российским городом Приморск (раньше это было шведское поселение Бьёрке). По всем признакам, кости принадлежали высокопоставленному воину-викингу. Его похоронили в парадной одежде с оружием и двумя лошадьми.
Скелет считали мужским. Однако в 2017 году ученые
История о «женщине-воине» получила популярность в мировых СМИ. Однако у этой теории появились критики. Среди их теорий: оружие принадлежало мужу женщины, в могиле было два скелета или ученые перепутали кости.
Новая работа развеяла сомнения: человек, похороненный в могиле Bj.581 несомненно был женщиной. Авторы подтверждают, что в могиле был только один скелет, и не было ни единого шанса перепутать кости.
Ученые обращают внимание на то, что анализ ДНК дает данные о биологическом поле человека. Однако мы не можем знать, кем определял себя этот человек и как всё было устроено у викингов X века.
«Время покажет, правы мы или нет, — сказал профессор Нил Прайс из Уппсальского университета. — Однако мы считаем вероятным, что будет найдено больше женщин-воинов эпохи викингов. Это могут быть либо новые открытия, либо переосмысление старых находок».
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После двух лет дискуссий исследователи еще раз изучили скелет, найденный в могиле воина викингов X века, и пришли к однозначному выводу: останки принадлежат...
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