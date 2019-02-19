«Спорный» викинг оказался женщиной

После двух лет дискуссий исследователи еще раз изучили скелет, найденный в могиле воина викингов X века, и пришли к однозначному выводу: останки принадлежат женщине. Об этом пишет IFLScience со ссылкой на научную работу в журнале Antiquity .



Фото: Uppsala University

Скелет нашли еще в 1878 году рядом с российским городом Приморск (раньше это было шведское поселение Бьёрке). По всем признакам, кости принадлежали высокопоставленному воину-викингу. Его похоронили в парадной одежде с оружием и двумя лошадьми.

Скелет считали мужским. Однако в 2017 году ученые провели анализ ДНК и тот показал, что кости принадлежали женщине.



Изображение: Þórhallur Þráinsson / iflscience.com

История о «женщине-воине» получила популярность в мировых СМИ. Однако у этой теории появились критики. Среди их теорий: оружие принадлежало мужу женщины, в могиле было два скелета или ученые перепутали кости.

Новая работа развеяла сомнения: человек, похороненный в могиле Bj.581 несомненно был женщиной. Авторы подтверждают, что в могиле был только один скелет, и не было ни единого шанса перепутать кости.

Ученые обращают внимание на то, что анализ ДНК дает данные о биологическом поле человека. Однако мы не можем знать, кем определял себя этот человек и как всё было устроено у викингов X века.

«Время покажет, правы мы или нет, — сказал профессор Нил Прайс из Уппсальского университета. — Однако мы считаем вероятным, что будет найдено больше женщин-воинов эпохи викингов. Это могут быть либо новые открытия, либо переосмысление старых находок».