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Флагман Xiaomi Mi 9 представлен официально
20.02.2019 19:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Xiaomi
Mi 9 выполнен из стекла и по форме корпуса напоминает прошлогодний Mi 8. Он получил экран с диагональю 6,39 дюймов, разрешением 1080p Full HD+ и матрицей AMOLED от Samsung. Диплей защищен стеклом Gorilla Glass 6.
В верхней части дисплея виднеется вырез в форме капельки, над ним — решетка разговорного динамика. А еще в экран встроен оптический сканер отпечатков пальцев. Процессор Mi 9 — Qualcomm Snpdragon 855.
Оперативной памяти — 6 ГБ или 8 ГБ, постоянной — 128 ГБ.
Основная камера — тройная. Это первый смартфон Xiaomi с тройной камерой.
Первый модуль — на 48 Мп (f/1.75), второй — телефото, на 12 Мп (f/2.2), третий — ультраширокоугольный, на 16 Мп (f/2.2, 117 градусов). Смартфон сможет создавать макроснимки с близкого расстояния, а также получил функцию объединения четырех соседних пикселей в один для захвата большего количества света. В наличии и двухкратный оптический зум.
Селфи-камера получила разрешение 20 мегапикселей. Она может записывать slow-motion видео и создавать аватары в дополненной реальности.
Mi 9 получил оценку 99 за запись видео в рейтинге DxOMark. Это наивысший балл среди всех устройств, которые вышли на данный момент. Общая оценка DxOMark для Mi 9 составила 107, смартфон остался позади Huawei Mate 20 Pro и Huawei P20 Pro.
Смартфон получил датчик отпечатка пальца, встроенный в экран, поддержку Bluetooth 5.0, ИК-порт и порт USB Type-C. Емкость аккумулятора с поддержкой ускоренной подзарядки на 27 Вт равняется 3300 мАч. Устройство работает под управлением Android 9 Pie.
Цена новинки в Китае на старте продаж составит около 447 долларов за версию на 6/128 ГБ и 491 доллар за версию на 8/128 ГБ. Устройства доступны для предзаказа с сегодняшнего дня, первые покупатели получат их 26 февраля.
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Компания Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон — Mi 9. Бюджетное устройство получило получило мощную начинку и тройную камеру.
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