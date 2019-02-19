ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Флагман Xiaomi Mi 9 представлен официально

20.02.2019 19:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон — Mi 9. Бюджетное устройство получило получило мощную начинку и тройную камеру.

Флагман Xiaomi Mi 9 представлен официально
Изображение: gizmochina.com

Mi 9 выполнен из стекла и по форме корпуса напоминает прошлогодний Mi 8. Он получил экран с диагональю 6,39 дюймов, разрешением 1080p Full HD+ и матрицей AMOLED от Samsung. Диплей защищен стеклом Gorilla Glass 6.

В верхней части дисплея виднеется вырез в форме капельки, над ним — решетка разговорного динамика. А еще в экран встроен оптический сканер отпечатков пальцев. Процессор Mi 9 — Qualcomm Snpdragon 855.

Оперативной памяти — 6 ГБ или 8 ГБ, постоянной — 128 ГБ.

Флагман Xiaomi Mi 9 представлен официально
Изображение: Dan Seifert / The Verge
Флагман Xiaomi Mi 9 представлен официально
Изображение: Dan Seifert / The Verge
Флагман Xiaomi Mi 9 представлен официально
Изображение: Dan Seifert / The Verge

Основная камера — тройная. Это первый смартфон Xiaomi с тройной камерой.

Первый модуль — на 48 Мп (f/1.75), второй — телефото, на 12 Мп (f/2.2), третий — ультраширокоугольный, на 16 Мп (f/2.2, 117 градусов). Смартфон сможет создавать макроснимки с близкого расстояния, а также получил функцию объединения четырех соседних пикселей в один для захвата большего количества света. В наличии и двухкратный оптический зум.

Селфи-камера получила разрешение 20 мегапикселей. Она может записывать slow-motion видео и создавать аватары в дополненной реальности.

Mi 9 получил оценку 99 за запись видео в рейтинге DxOMark. Это наивысший балл среди всех устройств, которые вышли на данный момент. Общая оценка DxOMark для Mi 9 составила 107, смартфон остался позади Huawei Mate 20 Pro и Huawei P20 Pro.

Смартфон получил датчик отпечатка пальца, встроенный в экран, поддержку Bluetooth 5.0, ИК-порт и порт USB Type-C. Емкость аккумулятора с поддержкой ускоренной подзарядки на 27 Вт равняется 3300 мАч. Устройство работает под управлением Android 9 Pie.

Цена новинки в Китае на старте продаж составит около 447 долларов за версию на 6/128 ГБ и 491 доллар за версию на 8/128 ГБ. Устройства доступны для предзаказа с сегодняшнего дня, первые покупатели получат их 26 февраля.

 
 
Ссылка на источник 100
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон — Mi 9. Бюджетное устройство получило получило мощную начинку и тройную камеру.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
«Спорный» викинг оказался женщиной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика