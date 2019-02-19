Флагман Xiaomi Mi 9 представлен официально

Компания Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон — Mi 9. Бюджетное устройство получило получило мощную начинку и тройную камеру.



Изображение: gizmochina.com

Mi 9 выполнен из стекла и по форме корпуса напоминает прошлогодний Mi 8. Он получил экран с диагональю 6,39 дюймов, разрешением 1080p Full HD+ и матрицей AMOLED от Samsung. Диплей защищен стеклом Gorilla Glass 6.

В верхней части дисплея виднеется вырез в форме капельки, над ним — решетка разговорного динамика. А еще в экран встроен оптический сканер отпечатков пальцев. Процессор Mi 9 — Qualcomm Snpdragon 855.

Оперативной памяти — 6 ГБ или 8 ГБ, постоянной — 128 ГБ.



Изображение: Dan Seifert / The Verge



Изображение: Dan Seifert / The Verge



Изображение: Dan Seifert / The Verge

Основная камера — тройная. Это первый смартфон Xiaomi с тройной камерой.

Первый модуль — на 48 Мп (f/1.75), второй — телефото, на 12 Мп (f/2.2), третий — ультраширокоугольный, на 16 Мп (f/2.2, 117 градусов). Смартфон сможет создавать макроснимки с близкого расстояния, а также получил функцию объединения четырех соседних пикселей в один для захвата большего количества света. В наличии и двухкратный оптический зум.

Селфи-камера получила разрешение 20 мегапикселей. Она может записывать slow-motion видео и создавать аватары в дополненной реальности.

Mi 9 получил оценку 99 за запись видео в рейтинге DxOMark. Это наивысший балл среди всех устройств, которые вышли на данный момент. Общая оценка DxOMark для Mi 9 составила 107, смартфон остался позади Huawei Mate 20 Pro и Huawei P20 Pro.

Смартфон получил датчик отпечатка пальца, встроенный в экран, поддержку Bluetooth 5.0, ИК-порт и порт USB Type-C. Емкость аккумулятора с поддержкой ускоренной подзарядки на 27 Вт равняется 3300 мАч. Устройство работает под управлением Android 9 Pie.

Цена новинки в Китае на старте продаж составит около 447 долларов за версию на 6/128 ГБ и 491 доллар за версию на 8/128 ГБ. Устройства доступны для предзаказа с сегодняшнего дня, первые покупатели получат их 26 февраля.