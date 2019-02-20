Samsung представила флагманы Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+

Samsung на пресс-конференции в Сан-Франциско официально представила свои новые флагманские смартфоны — линейку Galaxy S10.

Galaxy S10e

Начальной моделью в линейке стал смартфон с литерой «е» в названии. Устройство выполнено из металла и стекла, а также защищено от воды по стандарту IP68.





Поддерживается установка двух nanoSIM-карт или одной «симки» и карты памяти microSD объемом до 512 ГБ. Наушники подключаются через «классический» 3,5-мм разъем. Мультимедийных динамиков два (обычный + разговорный), они созданы вместе с компанией AKG. Сканер отпечатков пальцев находится на правой боковой грани смартфона в кнопке «Домой».

Диагональ дисплея Galaxy S10e составляет 5,8 дюйма. Матрица — Super AMOLED, разрешение — 2280 на 1080 точек (438 ppi). В верхней правой части панели — вырез в форме буквы «О» для фронтальной камеры разрешением в 10 Мп (f/1.9).

Несмотря на статус «младшего» устройства в серии, процессором для Galaxy S10e выступает мощнейший Snapdragon 855 (или Exynos 9820, в зависимости от региона). Оперативной памяти может быть 6 ГБ или 8 ГБ, постоянной — 128/256 ГБ. Емкость встроенного аккумулятора — 3100 мА·ч, есть поддержка быстрой и беспроводной зарядки.

Основная камера — сдвоенная. Разрешение первого модуля — 12 Мп. Диафрагма изменяющаяся, f/1.5 или f/2.4. Первое значение нужно при фотографировании в условиях с плохим освещением, второе — если в приоритете лучшая детализация. Второй фотомодуль — 16-мегапиксельный (f/2.2), суперширокоугольный. На него можно делать фотографии с более широкой перспективой.

Продажи нового Samsung Galaxy S10e стартуют в марте, смартфон можно будет купить в черном, зеленом, белом, желтом и синем цветах. Цена в Беларуси составит 1949 рублей.

Galaxy S10 и Galaxy S10+

Оба смартфона, как и «младший» Galaxy S10e, полностью выполнены из металла и стекла. В наличии все «фишки» вроде защиты от воды по стандарту IP68, стереодинамиков AKG, гибридного слота для nanoSIM-карт и карты памяти, а также 3,5-мм разъема для наушников.



Galaxy S10

Сканер отпечатков пальцев, в отличие от Galaxy S10e, в старших смартфонах встроен прямо в экран. Важно, что сенсор — ультразвуковой. Производитель обещает, что благодаря этому в сравнении с нынешними оптическими датчиками он будет срабатывать ощутимо быстрее.

Диагонали дисплеев Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ составляют 6,1 и 6,4 дюйма. Разрешение — Quad HD+ (примерно 550 ppi), матрица — AMOLED. Фронтальная камера — в верхней правой части экранов в уже знакомом О-образном вырезе. В Galaxy S10+ вырез более продолговатый за счет сдвоенного селфи-модуля на 10 Мп (f/1.9) и 8 Мп (f/2.2).

Процессором выступают Snapdragon 855 или Exynos 9820 (смартфоны с последним будут официально продаваться в Беларуси). Оперативной памяти 8 ГБ, постоянной — 128 ГБ или 512 ГБ. Правда, топовый Galaxy S10+ также выпустят в специальной версии с 12 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища. Кроме того, такая модификация будет доступна в керамическом корпусе.



Galaxy S10+

Емкость аккумуляторов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ соответственно равняется 3400 мА·ч и 4100 мА·ч. Разумеется, поддерживается технология ускоренной и беспроводной подзарядки.

Тыльная камера в аппаратах — тройная. К основному 12-мегапиксельному датчику (f/1.5−2.4) и 16-мегапиксельному сверхширокоугольному (f/2.2) добавляется третий, телефото. Его разрешение — 12 Мп (f/2.4). Этот модуль позволит снимать с 2-кратным оптическим зумом и размытием фона.

Устройства получится купить в черном, зеленом, синем и белом цветах. В Беларуси за стартовый Galaxy S10 будут просить 2359 рублей, Galaxy S10+ оценили в 2599 рублей. Модель с керамическим корпусом и 1 ТБ памяти будет стоить 4199 рублей. Продажи начнутся восьмого марта.

Galaxy S10 5G

Как становится понятно из названия, главная отличительная черта этого аппарата — поддержка сетей пятого поколения, 5G.





Кроме того, диагональ экрана устройства составляет увеличенные 6,7 дюйма, а объем аккумулятора — 4500 мА·ч. По дизайну гаджет повторяет «обычный» Galaxy S10+. Правда, основная камера в Galaxy S10 5G — с четырьмя модулями. В компании заявляют, что смартфон способен «вести съемку 3D-изображений».