ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Samsung представила флагманы Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+

20.02.2019 22:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Samsung на пресс-конференции в Сан-Франциско официально представила свои новые флагманские смартфоны — линейку Galaxy S10.

Galaxy S10e

Начальной моделью в линейке стал смартфон с литерой «е» в названии. Устройство выполнено из металла и стекла, а также защищено от воды по стандарту IP68.

Samsung представила флагманы Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+

Поддерживается установка двух nanoSIM-карт или одной «симки» и карты памяти microSD объемом до 512 ГБ. Наушники подключаются через «классический» 3,5-мм разъем. Мультимедийных динамиков два (обычный + разговорный), они созданы вместе с компанией AKG. Сканер отпечатков пальцев находится на правой боковой грани смартфона в кнопке «Домой».

Диагональ дисплея Galaxy S10e составляет 5,8 дюйма. Матрица — Super AMOLED, разрешение — 2280 на 1080 точек (438 ppi). В верхней правой части панели — вырез в форме буквы «О» для фронтальной камеры разрешением в 10 Мп (f/1.9).

Несмотря на статус «младшего» устройства в серии, процессором для Galaxy S10e выступает мощнейший Snapdragon 855 (или Exynos 9820, в зависимости от региона). Оперативной памяти может быть 6 ГБ или 8 ГБ, постоянной — 128/256 ГБ. Емкость встроенного аккумулятора — 3100 мА·ч, есть поддержка быстрой и беспроводной зарядки.

Основная камера — сдвоенная. Разрешение первого модуля — 12 Мп. Диафрагма изменяющаяся, f/1.5 или f/2.4. Первое значение нужно при фотографировании в условиях с плохим освещением, второе — если в приоритете лучшая детализация. Второй фотомодуль — 16-мегапиксельный (f/2.2), суперширокоугольный. На него можно делать фотографии с более широкой перспективой.

Продажи нового Samsung Galaxy S10e стартуют в марте, смартфон можно будет купить в черном, зеленом, белом, желтом и синем цветах. Цена в Беларуси составит 1949 рублей.

Galaxy S10 и Galaxy S10+

Оба смартфона, как и «младший» Galaxy S10e, полностью выполнены из металла и стекла. В наличии все «фишки» вроде защиты от воды по стандарту IP68, стереодинамиков AKG, гибридного слота для nanoSIM-карт и карты памяти, а также 3,5-мм разъема для наушников.

Samsung представила флагманы Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+
Galaxy S10

Сканер отпечатков пальцев, в отличие от Galaxy S10e, в старших смартфонах встроен прямо в экран. Важно, что сенсор — ультразвуковой. Производитель обещает, что благодаря этому в сравнении с нынешними оптическими датчиками он будет срабатывать ощутимо быстрее.

Диагонали дисплеев Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ составляют 6,1 и 6,4 дюйма. Разрешение — Quad HD+ (примерно 550 ppi), матрица — AMOLED. Фронтальная камера — в верхней правой части экранов в уже знакомом О-образном вырезе. В Galaxy S10+ вырез более продолговатый за счет сдвоенного селфи-модуля на 10 Мп (f/1.9) и 8 Мп (f/2.2).

Процессором выступают Snapdragon 855 или Exynos 9820 (смартфоны с последним будут официально продаваться в Беларуси). Оперативной памяти 8 ГБ, постоянной — 128 ГБ или 512 ГБ. Правда, топовый Galaxy S10+ также выпустят в специальной версии с 12 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища. Кроме того, такая модификация будет доступна в керамическом корпусе.

Samsung представила флагманы Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+
Galaxy S10+

Емкость аккумуляторов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ соответственно равняется 3400 мА·ч и 4100 мА·ч. Разумеется, поддерживается технология ускоренной и беспроводной подзарядки.

Тыльная камера в аппаратах — тройная. К основному 12-мегапиксельному датчику (f/1.5−2.4) и 16-мегапиксельному сверхширокоугольному (f/2.2) добавляется третий, телефото. Его разрешение — 12 Мп (f/2.4). Этот модуль позволит снимать с 2-кратным оптическим зумом и размытием фона.

Устройства получится купить в черном, зеленом, синем и белом цветах. В Беларуси за стартовый Galaxy S10 будут просить 2359 рублей, Galaxy S10+ оценили в 2599 рублей. Модель с керамическим корпусом и 1 ТБ памяти будет стоить 4199 рублей. Продажи начнутся восьмого марта. 

Galaxy S10 5G

Как становится понятно из названия, главная отличительная черта этого аппарата — поддержка сетей пятого поколения, 5G.

Samsung представила флагманы Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+

Кроме того, диагональ экрана устройства составляет увеличенные 6,7 дюйма, а объем аккумулятора — 4500 мА·ч. По дизайну гаджет повторяет «обычный» Galaxy S10+. Правда, основная камера в Galaxy S10 5G — с четырьмя модулями. В компании заявляют, что смартфон способен «вести съемку 3D-изображений».

 
 
Ссылка на источник 117
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Samsung на пресс-конференции в Сан-Франциско официально представила свои новые флагманские смартфоны — линейку Galaxy S10.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Флагман Xiaomi Mi 9 представлен официально
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика