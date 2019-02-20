Возможно, главные смартфоны Samsung этого года. Первый обзор новейших Galaxy S10 из Сан-Франциско

Сегодня компания Samsung официально представила новые флагманские смартфоны — трио Galaxy S10. Cпешим поделиться первыми «живыми» впечатлениями о, возможно, главных устройствах Samsung этого года, на которые нам удалось самим взглянуть в Сан-Франциско.





В прошлом году мировые продажи «умных» телефонов начали снижаться . Это сказалось и на компании Samsung. В сравнении с 2017 годом ей удалось реализовать на 8,3% меньше смартфонов.

Кроме того, прошлогодние флагманские Galaxy S9 и Galaxy Note 9 хоть и получили множество улучшений в сравнении с «галактиками» восьмого поколения, но концептуально отличались от них не так сильно — многие пользователи просто не видели смысла переходить на обновленные модели.

Так что в этом году производителю как никогда нужно было не просто выпустить устройства, которые бы продавались лучше предыдущих, но и вызвали неподдельный интерес среди потенциальных покупателей, журналистов и других заинтересованных людей. Делать выводы об этом пока рано, но, кажется, у Samsung получилось.

Узнаваемая «внешность»

Главными анонсами на пресс-конференции стали новые флагманы линейки Galaxy S — Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+.



На фото — Galaxy S10

По аналогии с нынешними топовыми смартфонами от Apple устройства различаются по классам. Galaxy S10e — чуть более простая модификация (а-ля iPhone Xr), Galaxy S10 и Galaxy S10+ — «полновесные» флагманы без каких-либо компромиссов.

На наш взгляд, во всей тройке аппаратов с первого взгляда угадываются смартфоны именно компании Samsung. К «родовым» дизайнерский признакам, характерным для смартфонов Galaxy S последние несколько лет, относится, например, форма корпуса со скругленными задними панелями. Узнаваемости новинкам придают и загнутые с левой и правой сторон экраны (о них подробнее немного позже).



На фото — Galaxy S10+

По первым ощущениям, с эргономикой у новинок также все в порядке — в ладони смартфоны лежат удобно, хотя и ощутимо скользят. Возможно, для большей цепкости устройства будет удобнее носить в чехлах.

Еще одна важна особенность новинок — сохранившийся «классический» 3,5-мм разъем для подключения наушников. В большинстве флагманских смартфонов от конкурентов сейчас используется USB Type-C.



На фото — топовые версии Galxy S10+ с 1 ТБ памяти

К тому же в компании добавят в комплект поставки Galaxy S10 наушники от компании AKG, которая также занималась созданием и настройкой стереодинамиков смартфонов. Что касается спикеров, то проверить качество их звучания на шумной пресс-конференции не получилось, но мы обещаем: сделаем это позже в полноценном обзоре.

В остальном тройка новых Samsung Galaxy S10 мало чем отличается от предшественников — в наличии гибридный слот для SIM-карт (две nanoSIM-карты или одна «симка» и карта памяти microSD до 512 ГБ), а также технология защиты от воды и пыли по стандарту IP68.



На фото — Galaxy S10e

Смартфоны будут продаваться в нескольких цветах. Galaxy S10e, например, получится купить в ярко-желтом исполнении, а Galaxy S10+ и Galaxy S10 — в зеленом и синем. Кроме того, Galaxy S10+ в специальной версии с 1 ТБ постоянной памяти выполнены в корпусах белого и темного «керамического» цвета.

Первые флагманские смартфоны с «дырками»

Чуть ли не самыми главными «фишками» новинок являются их Dynamic AMOLED-дисплеи. В «младшем» Galaxy S10e панель полностью плоская, в Galaxy S10+ и Galaxy S10 — скругленная по левой и правой грани, как и в прошлогодних «галактиках» девятой серии.



Слева на право: Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+

Для увеличения полезной площади дисплеев фронтальные камеры во всей линейке Galaxy S10 решили встроить в небольшие вырезы в виде буквы «О» в правой верхней части экранов. Но ноу-хау подобное решение назвать уже вряд ли получится — смартфоны с «дырками» есть, например, у Huawei, Honor и даже самой Samsung.

Впрочем, новые Samsung Galaxy S10 стали первыми в мире смартфонами, в которых эти «дырки» сумели разместить в экранах вида AMOLED. Другие производители такого пока просто не умеют. В целом, вырезы в виде буквы «О» смотрятся лаконично и достаточно аккуратно — на наш взгляд, точно не хуже в сравнении с массивными «монобровями».



На фото — Galaxy S10e

Но у «дырок» в дисплеях новинок есть и свои недостатки. Например, разместить в них полноценную систему распознавания пользователей с инфракрасными сенсорами и другими необходимыми для построения 3D-карты лица датчиками из-за недостатка места не получается.

Проще говоря, узнать владельца по лицу Galaxy S10, конечно, сумеют, но по уровню безопасности при этом проиграют устройствам с ИК-излучателями.



На фото — Galaxy S10+

В остальном дисплеи Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+ хочется только хвалить — даже в сложных условиях пресс-конференции с сильным искусственным светом информация на панелях оставалась полностью читаемой. По словам представителей Samsung, это происходит за счет увеличившегося на 14% уровня максимальной яркости.

В Galaxy S10 также есть функция, адаптирующая цветовую палитру экрана к окружающему освещению. Кроме того, новинки могут проигрывать видео HDR10+.

Ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев в экранах

Еще одним различием между новыми Galaxy S10 и прошлогодними «девятками» является место размещения сканеров отпечатков пальцев.



На фото — Galaxy S10e

В начальном Galaxy S10e дактилоскопический сенсор встроили в клавишу питания на правой стороне смартфона, а топовые Galaxy S10+ и Galaxy S10 оснастили датчиками отпечатков, которые встроены прямо в нижнюю часть дисплеев.

Важно, что эти сканеры не оптические, а ультразвуковые. За счет этого они должны выигрывать по точности и скорости распознавания у других смартфонов, которые уже успели обзавестись экранными сканерами отпечатков (например, Xiaomi Mi 8 Pro).

Смартфоны позволяют заряжать от себя другие гаджеты

Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+ получили функцию, позволяющую подзаряжать от себя другие гаджеты. Отметим, что первым подобной «фишкой оснастили Huawei Mate 20 Pro, но в новых «десятках» идею немного доработали.

Так, от новых Galaxy S10 получится подзаряжать не только другие телефоны, но и сторонние гаджеты — например, беспроводные наушники Galaxy Buds. Последние Samsung также продемонстрировала на конференции. Они поставляются в специальном кейсе, поддерживающем технологию беспроводной подзарядки.





Проще говоря, чтобы наушники начали восполнять заряд батареи, кейс c ними внутри нужно положить на заднюю сторону аппарата — дальше от пользователя дополнительных действий не требуется.

На первый взгляд, такая технология выглядит многообещающе, но с какой именно скоростью от смартфонов будут заряжаться другие гаджеты, сказать пока не получается (предположим, что не очень быстро).

«Железо» и автономность

С точки зрения «железа» новые Samsung Galaxy S10 являются, пожалуй, одними из самых мощных Andoird-смартфонов в мире.

Прогнать на новинках синтетические тесты производительности пока не вышло, но благодаря процессорам Exynos 9820 (или Snapdragon 855) и большом объему оперативной памяти (от 6 до 12 ГБ) наверняка смартфоны окажутся в лидерах рейтингов, оценивающих мощность современных аппаратов — проверим немного позднее.





Со временем автономной работы ситуация также должна улучшиться. Благодаря увеличенным по объему аккумуляторам (соответственно 3100, 3400 и 4100 мАч для Galaxy S10e, S10 и S10+) устройства, возможно, смогут продержаться без подключения к розетке не менее полутора-двух дней.

С этим должен помочь искусственный интеллект, который изучает ваши привычки и в фоне изменяет нагрузку на компоненты системы. ИИ также задействован в играх, когда смартфону необходимо выдавать максимум заложенной в него производительности.

Разумеется, в новинках есть и поддержка ускоренной и беспроводной подзарядки смартфонов от комплектных адаптеров питания.

Самое главное — камера

Основная камера в Galaxy S10e — сдвоенная. Разрешение первого модуля составляет 12 Мп (f/1.5−2.4), второго ультраширокоугольного — 16 Мп (f/2.2). В Galaxy S10 и Galaxy S10+ к этим фотодатчикам добавляется третий, телефото на 12 Мп (f/2.4).

На наш взгляд, подобный тройной набор фотосенсоров сегодня самый универсальный, ведь позволяет делать практически все востребованные виды фотографий — и с оптическим приближением (2х), и с более широкой перспективой.





Не менее важный фактор — программная обработка снимков. В Samsung утверждают, что смартфоны смогут подсказывать пользователям, как лучше сделать тот или иной кадр на основе заранее проанализированных 200 миллионов фотографий. Алгоритмы искусственного интеллекта также способны самостоятельно определять типы объектов в кадре в 30 разных категориях и исходя из этого улучшать фотографии.

За выполнение названных выше функций отвечает дополнительный модуль нейронных вычислений.

Присутствует и возможность записи видео в HDR 10+. Кроме того, в новинках появится специальный программный режим стабилизации изображения при съемке видео. Проще говоря, при его включении объекты в кадре должны меньше трястись и дергаться при съемке «с рук». Так запись должна стать более приближенной к кинематографической. А еще на фронтальные камеры теперь можно записывать видео в UHD-разрешении.

Напомним: смартфоны начнут продаваться в Беларуси в марте. Цена Galaxy S10e составит 1949 рублей, Galaxy S10 — 2359 рублей, Galaxy S10+ — 2599 рублей, Galaxy S10+ (1 ТБ) — 4199 рублей.

Вот что нам запомнилось после первого знакомства с новыми Samsung Galaxy S10. Полный обзор мы опубликуем, когда как следует протестируем новинки — надеемся, это произойдет в ближайшие недели!