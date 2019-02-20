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Официально: Samsung представила свой первый сгибающийся смартфон Galaxy Fold

20.02.2019 22:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Кроме флагманских Galaxy S10 компания Samsung в Сан-Франциско представила еще один топовый аппарат — сгибающийся смартфон Galaxy Fold.

Официально: Samsung представила свой первый сгибающийся смартфон Galaxy Fold
Изображение: theverge.com

Устройство может работать в двух режимах — закрытом и открытом. В первом случае аппарат напоминает «классический» смартфон с относительно небольшим по сегодняшним меркам Super AMOLED-экраном на 4,6-дюйма.

Второй вариант использования — в раскрытом состоянии. Так устройство начинает напоминать миниатюрный планшет. Диагональ гибкого внутреннего экрана, выполненного по технологии QXGA+ Dynamic AMOLED, составляет 7,3 дюйма. Представители компании называют его Infinity Flex Display.

Официально: Samsung представила свой первый сгибающийся смартфон Galaxy Fold
Изображение: theverge.com
Официально: Samsung представила свой первый сгибающийся смартфон Galaxy Fold
Изображение: theverge.com

Смартфон позволяет держать открытыми до трех активных приложений одновременно. При открытии и закрытии устройства программы автоматически отображаются на том экране, с которым работает пользователь.

Например, используя телефон в сложенном виде, можно оставаться в Instagram благодаря прокрутке новостной ленты одной рукой. А если нужно сделать снимок, отредактировать фотографию или внимательнее изучить пост, можно раскрыть смартфон и работать с большим экраном.

Процессором для Samsung Galaxy Fold выступает Qualcomm Snapdragon 855, который дополняют 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Емкость сдвоенного аккумулятора аппарата — 4380 мАч. Поддерживается беспроводная и быстрая зарядки, а также функция подзарядки других устройство от корпуса Galaxy Fold.

А еще у устройства стереодинамики, созданные AKG. Как и в Galaxy S10, новый Galaxy Fold поддерживает режим DeX, когда при подсоединении сторонних мониторов к смартфону последний выступает в роли полноценного компьютера.

Основная камера — тройная. Первый модуль — 12 Мп (f/1.5−2.4), второй телефото — 12 Мп (f/2.4), третий ультра широкоугольный — 16 Мп (f/2.2). Фронтальная камера двойная, на 10 Мп (f/2.2) и 8 Мп (f/1.9).

Устройство будет стоить 1980 долларов, мировые продажи начнутся в апреле.

 
 
Ссылка на источник 106
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Кроме флагманских Galaxy S10 компания Samsung в Сан-Франциско представила еще один топовый аппарат — сгибающийся смартфон Galaxy Fold.
 
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