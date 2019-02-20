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Британский Boeing случайно превысил скорость звука

21.02.2019 10:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Пассажирский самолет британской авиакомпании Virgin Atlantic, выполнявший рейс Лос-Анджелес — Лондон, превысил скорость звука благодаря мощному воздушному потоку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post.

Находясь на высоте 11 км над поверхностью земли в районе Пенсильвании, Boeing 787−9 Dreamliner попал в высотное струйное течение (зона сильного ветра в верхней тропосфере). В результате он развил скорость 1285 км/ч (скорость звука на высоте 11 км составляет 1062 км/ч).

Пилот воздушного судна с 25-летним стажем Питер Джеймс прокомментировал случившееся в Twitter.

«Почти 800 миль в час [более 1280 км/ч, скорость самолета], никогда не видел такого попутного ветра в своей жизни! (200 миль в час — скорость попутного ветра) [более 320 км/ч]», — написал он.

По данным издания, развитая скорость превысила обычную скорость лайнера более чем на 380 км/ч. Тем не менее The Washington Post отмечает, что несмотря на то, что самолет превысил скорость звука, его собственная скорость была не столь высока — он приземлился в аэропорту прибытия всего на 48 минут раньше.​

 
 
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Пассажирский самолет британской авиакомпании Virgin Atlantic, выполнявший рейс Лос-Анджелес — Лондон, превысил скорость звука благодаря мощному воздушному потоку....
 
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