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Впервые в истории в открытый космос выйдет женский экипаж
21.02.2019 16:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Астронавт NASA Кристина Кох сообщила о своем запланированном выходе в открытый космос вместе с находящейся сейчас на МКС другой американкой Энн Макклейн, сообщает
«Мы действительно назначены на выход в открытый космос», — сказала она в четверг журналистам на предполетной конференции в Звездном городке.
Астронавт подчеркнула, что также она готова выполнить эту задачу с любым из членов экипажа. Кроме того, в ходе полета Кох будет выполнять ряд научных экспериментов и экспериментов по робототехнике.
РБК
Старт корабля «Союз МС-12» с интернациональным экипажем на борту запланирован на 14 марта с космодрома Байконур. Согласно программе полета Овчинин, астронавт NASA Ник Хейг и Кох проведут на орбите 204 суток.
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Астронавт NASA Кристина Кох сообщила о своем запланированном выходе в открытый космос вместе с находящейся сейчас на МКС другой американкой Энн Макклейн,...
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