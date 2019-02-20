Впервые в истории в открытый космос выйдет женский экипаж

Астронавт NASA Кристина Кох сообщила о своем запланированном выходе в открытый космос вместе с находящейся сейчас на МКС другой американкой Энн Макклейн, сообщает ТАСС .



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«Мы действительно назначены на выход в открытый космос», — сказала она в четверг журналистам на предполетной конференции в Звездном городке.

Астронавт подчеркнула, что также она готова выполнить эту задачу с любым из членов экипажа. Кроме того, в ходе полета Кох будет выполнять ряд научных экспериментов и экспериментов по робототехнике.

РБК отмечает , что две женщины выйдут в открытый космос впервые в истории.

Старт корабля «Союз МС-12» с интернациональным экипажем на борту запланирован на 14 марта с космодрома Байконур. Согласно программе полета Овчинин, астронавт NASA Ник Хейг и Кох проведут на орбите 204 суток.