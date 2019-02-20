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Найдена особь крупнейшей в мире пчелы, которая считалась вымершей

21.02.2019 22:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Фотограф-натуралист Клэй Болт сфотографировал пчелу краснокнижного вида Megachile pluto, которую почти 40 лет считали вымершей. Это крупнейшая пчела в мире — размером с большой палец взрослого человека и с челюстями, как у жука-оленя.

Найдена особь крупнейшей в мире пчелы, которая считалась вымершей
Фото: Clay Bolt, взято с сайта Русской службы Би-би-си

Пчелу впервые описал британский энтомолог Альфред Уоллес в 1858 году, но вскоре ее численность сократилась настолько, что вид стали считать вымершим. В последний раз «гигантскую пчелу Уоллеса» видели в 1981 году на индонезийском острове Бачан. Исследователи нашли шесть гнезд.

Теперь исследователь из Фонда дикой природы Клэй Болт обнаружил самку этого вида на том же самом острове, повторив маршрут энтомолога позапрошлого века на основе его записей.

Уоллес описывал Megachile pluto как «большое, похожее на осу черное насекомое с челюстями, как у жука-оленя».

«Вид этого „летающего бульдога“, в существовании которого мы вообще не были уверены, действительно захватывает дух», — сказал Клэй Болт в интервью Guardian.

«Увидеть в реальной жизни, как велика и красива эта особь, услышать низкое жужжание ее крыльев, когда она пролетела над моей головой — это было просто невероятно», — делится натуралист.

Гигантская пчела Уоллеса (Megachile pluto)

  • Средний размах крыльев особи — около шести сантиметров.
  • Гигантская челюсть нужна самкам этого вида, чтобы собирать материал для гнезд — особь живет внутри термитников, расположенных в стволах деревьев, и изолирует свое жилище от термитов с помощью древесной смолы.
  • Крупнейшими пчелами в мире считаются только самки этой особи.

Участвовавший в экспедиции Болта энтомолог Принстонского университета Илай Уайман надеется, что обнаружение выживших особей пчелы подстегнет интерес к этому виду, и, возможно, на этот раз его удастся защитить от вымирания.

Найдена особь крупнейшей в мире пчелы, которая считалась вымершей
Образцов гигантской пчелы в музеях мира немного, один из них хранится в США. Фото: Clay Bolt, взято с сайта Русской службы Би-би-си

Насекомое было занесено в Международную красную книгу, но юридически торговлю этим видом ничто не ограничивает.

Экспедицию поддержал фонд Global Wildlife Conservation в рамках проекта по поиску видов, которые считаются вымершими.

«Сделав эту пчелу всемирно известным символом движения за сохранение видов, мы обеспечили ей лучшее будущее», — говорит представитель фонда Робин Мур.

 
 
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Фотограф-натуралист Клэй Болт сфотографировал пчелу краснокнижного вида Megachile pluto, которую почти 40 лет считали вымершей. Это крупнейшая пчела в мире — размером...
 
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