CRISPR-редактирование повлияло на мозг китайских детей

Китайский ученый Цзянькуй Хэ, который в ноябре заявил о рождении первых в мире CRISPR-детей, близняшек Лулу и Наны, помимо устойчивости к заражению ВИЧ, скорее всего, внес изменения и в работу их мозга, так как ген CCR5, который он редактировал, связывают с памятью, когнитивными способностями и даже восстановлением после инсульта. Как именно редактирование повлияет на работу мозга детей, однако, пока не ясно, пишет издание N+1 со ссылкой на журнал MIT Technology Review.



Изображение: elrincondelosdormilones.com

Ученый заявляет, что в ноябре родились близняшки, у которых он попытался создать устойчивость к заражению ВИЧ. Хэ рассказал о своей работе в интервью Associated Press, опубликованной научной статьи о его исследовании или независимых подтверждений пока нет. Китайские власти в январе сообщили о предварительных итогах расследования работы Хэ, подтвердив не только существование близняшек Лулу и Наны, но и еще одну беременность участницы эксперимента. Ученый, по заключению властей, действовал самостоятельно, не информируя никого о своей работе, и грубо нарушил этические нормы и законодательство страны. В последний раз Хэ видели в декабре 2018 года в университетской гостинице под охраной людей в штатском из неизвестного ведомства.

Как отмечает MIT Technology Review, с 2016 года ген CCR5 связывают с когнитивными способностями: его удаление улучшало память у мышей. Этими исследованиями занимается группа Альсино Силвы (Alcino Silva) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Ученые сообщили журналу, что Хэ не связывался с ними, однако на саммите в Гонконге, где он рассказывал о своих результатах, ученому задали вопрос о работе группы Силвы с геном CCR5, и Хэ ответил, что знаком с этой работой, считает, что она нуждается в независимой проверке и не поддерживает генетическое редактирование в целях создания более совершенных людей.

Силва заявил изданию, что «скорее всего, [генетическое редактирование] повлияло на мозг детей», однако как именно, сказать невозможно, «и именно поэтому никто не должен заниматься этим». Он отметил, что как только узнал о CRISPR-детях, сразу заподозрил, что на самом деле это была попытка редактирования генома не для защиты от ВИЧ, а для усиления когнитивных способностей, и это крайне расстроило ученого. Пока нет никаких подтверждений того, какой была истинная цель Хэ, пишет журнал.

В очередной статье о CCR5 для журнала Cell Силва и его коллеги из США и Израиля пишут, что отсутствие гена вследствие естественных мутаций у людей ускоряет восстановление после инсульта; кроме того, в университете Силвы ведутся испытания препарата против ВИЧ маравирок, который блокирует работу CCR5, для улучшения когнитивных способностей людей. Силва, комментируя эти работы изданию, подчеркнул методическую и этическую разницу между корректированием проблем у пациентов и усилением естественных способностей. Он подчеркнул, что хотя исследования на мышах показывают, что потенциально такое усиление возможно, из-за недостатка информации человечество пока не готово к экспериментам на людях.