ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представлена NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. Это самая дешевая видеокарта на архитектуре Turing

22.02.2019 20:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания NVIDIA представила видеокарту GeForce GTX 1660 Ti. Ка и ожидалось, она стала первой видеокартой на базе архитектуры Turing под брендом GTX, пишет Ferra.ru.

Представлена NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. Это самая дешевая видеокарта на архитектуре Turing
Изображение: NVIDIA / engadget.com

Ускоритель не получил функцию трассировки лучей в реальном времени, которая имеется в карточках серии RTX. Но зато она предлагает самую низкую цену в имеющейся линейке Turing.

По словам производителя, GeForce GTX 1660 Ti втрое производительнее GTX 960 и в 1,5 раза GeForce GTX 1060. Видеокарта позволяет геймерам играть в популярные онлайн-игры, такие, как Fortnite, PUBG и Apex Legends, на 120 кадрах в секунду в разрешении 1080p.

Архитектура Turing выполняет в 1,5 раза больше инструкций за такт и потребляет в 1,4 раза меньше энергии, чем Pascal. Как отмечает NVIDIA, при энергопотреблении в 120 Вт, графический процессор GTX 1660 Ti обеспечивает наилучшую производительность на Ватт среди всех графических процессоров в своем классе.

В основе — 1536 ядер CUDA и новая память GDDR6 12ГБ/с 6ГБ частотой почти 1,8 ГГц в режиме Boost, при этом разогнать ее можно еще больше.

Видеокарты GeForce GTX 1660 Ti доступны с сегодняшнего дня от партнеров компании, включая ASUS, EVGA, Gainward, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit и Zotac. В США устройство будет стоить от 279 долларов, рекомендованная цена в России — 22 990 российских рублей (750 белорусских рублей).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания NVIDIA представила видеокарту GeForce GTX 1660 Ti. Ка и ожидалось, она стала первой видеокартой на базе архитектуры Turing под брендом GTX, пишет Ferra.ru.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
«Коронный подход». Как минский разработчик попал в «зал славы» Google и Facebook
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика