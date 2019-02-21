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Представлена NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. Это самая дешевая видеокарта на архитектуре Turing
22.02.2019 20:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
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Ускоритель не получил функцию трассировки лучей в реальном времени, которая имеется в карточках серии RTX. Но зато она предлагает самую низкую цену в имеющейся линейке Turing.
По словам производителя, GeForce GTX 1660 Ti втрое производительнее GTX 960 и в 1,5 раза GeForce GTX 1060. Видеокарта позволяет геймерам играть в популярные онлайн-игры, такие, как Fortnite, PUBG и Apex Legends, на 120 кадрах в секунду в разрешении 1080p.
Архитектура Turing выполняет в 1,5 раза больше инструкций за такт и потребляет в 1,4 раза меньше энергии, чем Pascal. Как отмечает NVIDIA, при энергопотреблении в 120 Вт, графический процессор GTX 1660 Ti обеспечивает наилучшую производительность на Ватт среди всех графических процессоров в своем классе.
В основе — 1536 ядер CUDA и новая память GDDR6 12ГБ/с 6ГБ частотой почти 1,8 ГГц в режиме Boost, при этом разогнать ее можно еще больше.
Видеокарты GeForce GTX 1660 Ti доступны с сегодняшнего дня от партнеров компании, включая ASUS, EVGA, Gainward, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit и Zotac. В США устройство
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Компания NVIDIA представила видеокарту GeForce GTX 1660 Ti. Ка и ожидалось, она стала первой видеокартой на базе архитектуры Turing под брендом GTX, пишет Ferra.ru.
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