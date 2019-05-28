WSJ: «женское» приложение Flo делится личными данными пользователей. Разработчики это опровергли

Источник материала: IT.Tut.by

22 февраля The Wall Street Journal опубликовал расследование, в котором говорится, что ряд популярных health-приложений, включая белорусскую «женскую» разработку Flo, тайно делится личными данными пользователей с Facebook, пишет Dev.by .



Фото: https://flo.health

The WSJ полагает, что данные, которыми Flo и другие популярные приложения отправляли в аналитическую платформу Facebook Analytics, могли использоваться соцсетью в рекламных целях.

В случае с Flo, приложение «сообщало Facebook, когда пользовательница отмечала месячные или сообщала о намерении забеременеть», пишет Mashable со ссылкой на The WSJ. Эти данные «отправлялись с уникальным рекламным идентификатором, который можно сопоставить с устройством или профилем».

В ответ на публикацию компания Flo начала комплексный аудит по вопросу конфиденциальности данных, сообщается в ее заявлении. На время аудита она ограничила использование внешних сервисов аналитики и выпустила обновления для iOS и Android, которые не отправляют данные пользователей во внешние аналитики.

В заявлении компании говорится, что конфиденциальность и безопасность данных пользователей — ее наивысший приоритет. Вот что 42.TUT.BY ответил Роман Бугаев, СТО (технический директор) компании:

«Flo никогда не продавала какие-либо данные Facebook, а также никогда не использовала их для показа рекламы. Мы использовали инструмент Facebook Analytics, как и многие другие разработчики мобильных приложений, чтобы обеспечить лучший возможный опыт для пользователей. Любое использование таких инструментов предназначено только для внутренних целей и только для улучшения функциональных возможностей приложения».

Разработчики выпустили обновления приложений для iOS и Android, которые не отправляют данные пользователей в какую-либо внешнюю аналитическую систему, включая Facebook Analytics.

Политика конфиденциальности Flo была обновлена ​​23 февраля 2019 года.

Расследование WSJ также подверглось критике: так, ресурс ZDNet считает , что мобильный SDK Facebook ничем не отличается от остальных инструментов сбора аналитики, доступных на рынке.

«Facebook не более виновна в том, какие данные попадают к ней через SDK, чем Google — в том, какие данные она получает через Google Analytics. Это всё равно что обвинять линейку в том, что ею измеряют», — цитирует ZDNet экс-менеджера по продукту Facebook Антонио Гарсиа Мартинеса. По мнению Мартинеса, журналисты WSJ просто решили «выехать» на том, что сегодня смакование любых подозрительных фактов о соцсети стало любимым увлечением СМИ.

По мнению ZDNet, если бы эти 11 приложений собирали данные о здоровье через любой другой инcтрументарий, на это бы никто не обратил внимание.