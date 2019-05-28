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WSJ: «женское» приложение Flo делится личными данными пользователей. Разработчики это опровергли
23.02.2019 23:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
22 февраля The Wall Street Journal
The WSJ полагает, что данные, которыми Flo и другие популярные приложения отправляли в аналитическую платформу Facebook Analytics, могли использоваться соцсетью в рекламных целях.
В случае с Flo, приложение «сообщало Facebook, когда пользовательница отмечала месячные или сообщала о намерении забеременеть»,
В ответ на публикацию компания Flo начала комплексный аудит по вопросу конфиденциальности данных,
В заявлении компании говорится, что конфиденциальность и безопасность данных пользователей — ее наивысший приоритет. Вот что 42.TUT.BY ответил Роман Бугаев, СТО (технический директор) компании:
«Flo никогда не продавала какие-либо данные Facebook, а также никогда не использовала их для показа рекламы. Мы использовали инструмент Facebook Analytics, как и многие другие разработчики мобильных приложений, чтобы обеспечить лучший возможный опыт для пользователей. Любое использование таких инструментов предназначено только для внутренних целей и только для улучшения функциональных возможностей приложения».
Разработчики выпустили обновления приложений для iOS и Android, которые не отправляют данные пользователей в какую-либо внешнюю аналитическую систему, включая Facebook Analytics.
Политика конфиденциальности Flo была
Расследование WSJ также подверглось критике: так, ресурс ZDNet
«Facebook не более виновна в том, какие данные попадают к ней через SDK, чем Google — в том, какие данные она получает через Google Analytics. Это всё равно что обвинять линейку в том, что ею измеряют», —
По мнению ZDNet, если бы эти 11 приложений собирали данные о здоровье через любой другой инcтрументарий, на это бы никто не обратил внимание.
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22 февраля The Wall Street Journal опубликовал расследование, в котором говорится, что ряд популярных health-приложений, включая белорусскую «женскую» разработку Flo, тайно...
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