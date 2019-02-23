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Официально: Huawei показала первый сгибающийся 5G-смартфон Mate X
24.02.2019 16:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Huawei на выставке MWC 2019 в Барселоне официально представила свой первый сгибающийся смартфон — Mate X.
В отличие от недавно анонсированного
Когда дисплей аппарата раскрыт, диагональ OLED-панели равняется восьми дюймам (2480×2200 точек, соотношение сторон 8:7.1). Кроме того, в таком режиме толщина корпуса гаджета не превышает 5,4 мм (в сложенном варианте — не более 11 мм). Huawei Mate X поддерживает установку сразу двух SIM-карт. Кроме того, устройство умеет работать не только в сетях 4G, но и 5G.
В режиме телефона пользователи получают два экрана — на 6,6 дюйма (2480×1148 точек, 19,5:9) и 6,4 дюйма (2480×892 точек, 25:9).
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Компания Huawei на выставке MWC 2019 в Барселоне официально представила свой первый сгибающийся смартфон — Mate X.
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