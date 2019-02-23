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5G-смартфон и флагман, излучающий звук через экран: что показала LG на MWC-2019

24.02.2019 22:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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На MWC-2019 LG продемонстрировала новый топовый смартфон V50 ThinQ 5G. Устройство получило топовые технические характеристики, поддержку 5G-сетей и чехол со встроенным дополнительным дисплеем. Второй из представленных флагманов — G8 TninQ — отличается экраном, через который передается звук. Об этом пишет PhoneArena.

5G-смартфон и флагман, излучающий звук через экран: что показала LG на MWC-2019
G8 ThinQ. Фото: PhoneArena

LG G8 ThinQ получил экран на 6,1 дюйма с QHD-разрешением, в верхней части которого находится вырез с системой фронтальных 3D-датчиков. С ее помощью аппарат строит карту лиц пользователей и может распознавать объекты в движении. Например, перед экраном можно махать рукой для выполнения различных действия в играх.

Еще одна интересная фишка — звук, который излучается через дисплей. Это достигается с помощью технологии Crystal Sound, пришедшей из телевизоров. Проще говоря, экран G8 ThinQ выступает как резонирующая поверхность, и таким образом передает звук.

5G-смартфон и флагман, излучающий звук через экран: что показала LG на MWC-2019
Фото: PhoneArena

Аппарат выполнен из стекла и металла. Процессор — Snapdragon 855, оперативной и постоянной памяти соответственно 6 ГБ и 128 ГБ. Емкость аккумулятора — 3500 мАч. Операционная система — Android 9. Основная камера: 12 Мп + 16 Мп (супер широкоугольная). Впрочем, в специальной версии смартфона G8s ThinQ добавляется третий модуль на 12 Мп (телефото). Фронтальная камера — 8 Мп.

Главная «фишка» второго флагманского устройства производителя — V50 ThinQ 5G — поддержка сетей пятого поколения, 5G. У него уже 6,4-дюймовый QHD+ дисплей, процессор Snapdragon 855, модем Snapdragon X50 5G, 6/128 ГБ памяти и батарея на 4000 мАч. Операционная система — Android 9.

5G-смартфон и флагман, излучающий звук через экран: что показала LG на MWC-2019
Фото: PhoneArena

Основная камера тройная: 12 Мп (f/1.5), 12 Мп телефото (f/2.4) и 16 Мп супер широкоугольная (f/1.9). Фронтальная камера сдвоенная — 8 Мп + 5 Мп.

К V50 ThinQ 5G компания выпустила чехол, в который встроила дополнительный экран на 6,2 дюйма с OLED-матрицей. В The Verge пишут, что «второй экран позволяет использовать устройство в многозадачном режиме, или даже применять его как контроллер для игр».

Цены и дата старта продаж новинок пока не раскрываются.

 
 
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На MWC-2019 LG продемонстрировала новый топовый смартфон V50 ThinQ 5G. Устройство получило топовые технические характеристики, поддержку 5G-сетей и чехол со встроенным...
 
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