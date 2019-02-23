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Microsoft показала шлем смешанной реальности HoloLens 2

24.02.2019 22:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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На выставке MWC-2019 в Барселоне Microsoft анонсировала второе поколения шлема смешанной реальности HoloLens 2. Об этом пишет vc.ru.

Microsoft показала шлем смешанной реальности HoloLens 2

Шлем смешанной реальности накладывает виртуальное изображение на реальный мир. Угол обзора HoloLens 2 вдвое больше, чем у предыдущей модели. По утверждению представителей Microsoft, это сравнимо с переходом от разрешения 720p к 2K.

Шлем будет отслеживать движения сетчатки глаз, чтобы понимать, куда смотрит пользователь. Устройство поддерживает систему распознавания лиц Windows Hello.

HoloLens 2 умеет распознавать движение рук без дополнительных контроллеров — это позволит управлять виртуальными объектами. Разработчики утверждают, что новый шлем «легче и более удобный» по сравнению с предыдущей моделью.

Устройство стоит 3500 долларов и уже доступно для предзаказа. Первая версия стоит 5000 долларов, а один из самых известных конкурентов, шлем Magic Leap — 2295 долларов. О поддержке HoloLens 2 объявила Mozilla — в шлеме можно будет использовать браузер Firefox вдобавок к стандартному Microsoft Edge.

 
 
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На выставке MWC-2019 в Барселоне Microsoft анонсировала второе поколения шлема смешанной реальности HoloLens 2. Об этом пишет vc.ru.
 
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