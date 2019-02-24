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MWC-2019: Sony представила смартфон с 4K OLED-экраном и еще три «бюджетника»

25.02.2019 11:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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На выставке MWC-2019 в Барселоне Sony представила несколько новых смартфонов — как среднего, так и топового уровня. Об этом сообщает PhoneArena.

Новую флагманскую модель назвали Xperia 1. Диагональ 10-битного экрана устройства составляет 6,5 дюйма, разрешение — 3840 на 1644 (4К), матрица — OLED, соотношение сторон — 21:9. Кроме того, смартфон может воспроизводить музыку в стерео режиме благодаря технологии Dolby Atmos. Сканер отпечатков пальцев встроен в клавишу Home на правой грани.

MWC-2019: Sony представила смартфон с 4K OLED-экраном и еще три «бюджетника»
Xperia 1

Основная камера на задней стороне аппарата — тройная. Разрешение всех модулей — 12 Мп. Второй фотомодуль — телефото (2-кратный зум), третий — супер широкоугольный. Фронтальная камера — 8 Мп. По заявлению производителя, с помощью функции Cinema Pro смартфон может автоматически управлять цветовой гаммой при съемке видео, а также вести запись в 4K HDR в формате 21:9.

Процессором для Xperia 1 выступает Snapdragon 855, емкость аккумулятора — 3330 мАч. Оперативной и постоянной памяти соответственно 6 ГБ и 64/128 ГБ. Последняя расширяется через microSD-карты объемом до 512 ГБ. А еще смартфон защищен от воды по стандарту IP68.

Продажи устройства начнутся весной. Точные цены объявят позднее.

Xperia 10 и Xperia 10 Plus — новые смартфоны среднего класса. Первый аппарат оснащается 6-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 21:9 и разрешением Full HD+. Основная камера — 13 Мп + 5 Мп, есть возможность записи 4K-видео. Фронтальная камера — 8 Мп. Процессором выступает Snapdragon 630, который дополняется 3 ГБ оперативки и 64 ГБ своей памяти (расширяется через microSD). Аккумулятор — 2870 мАч.

MWC-2019: Sony представила смартфон с 4K OLED-экраном и еще три «бюджетника»
Xperia 10 и 10 Plus. Фото: PhoneArena

Xperia 10 Plus, как следует из названия, является увеличенной версией смартфона с 6,5-дюймовым дисплеем и разрешением Full HD+ (21:9). Процессор — Snapdragon 636, объема памяти — 4/64 ГБ (есть microSD). Аккумулятор — на 3000 мАч. Разрешение первого модуля основной камеры составляет 12 Мп, второго телефото (2-кратный зум) — 8 Мп. Фронтальная камера — 8-мегапиксельная.

Кроме того, производитель продемонстрировал и самую начальную модель из своей обновленной линейки — Xperia L3. У нее 5,7-дюймовый экран с HD+ разрешением, основная камера на 13 Мп + 2 Мп, фронталка на 8 Мп, процессор Helio P22, а также 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ собственной памяти.

Цены Xperia 10, 10 Plus и L3 также пока не названы.

 
 
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На выставке MWC-2019 в Барселоне Sony представила несколько новых смартфонов — как среднего, так и топового уровня. Об этом сообщает PhoneArena.
 
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