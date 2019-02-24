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12-летний школьник из США собрал миниатюрный ядерный реактор

25.02.2019 15:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Джексону Освальту (Jackson Oswalt) из Мемфиса (США) в 12 лет удалось собрать ядерный реактор, на компоненты для которого его семье пришлось потратить около 10 000 долларов. Об этом пишет The Daily Mail.

12-летний школьник из США собрал миниатюрный ядерный реактор
Фото: Charles Watson/Fox News

Чтобы сконструировать и собрать подобный реактор Джексон использовал информацию из Open Source Fusor Research Consortium — онлайн-форума для физиков-любителей. Необходимые для сборки реактора детали школьник покупал через eBay. Если что-то не подходило, нужные элементы приходилось паять самостоятельно.

Сборку реактора Джексон начал, когда ему было 12 лет, и закончил за несколько часов до своего тринадцатилетия. Отмечается, что с помощью 50 000 вольт энергии ему удалось столкнуть два атома газообразного дейтерия внутри созданного им реактора, успешно слив ядра в зоне активной плазмы, уточняет hi-news.ru.

Предыдущий рекорд по сборке миниатюрного реактора принадлежал Тейлору Уилсону, у которого получилось это сделать в возрасте 14 лет.

 
 
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Джексону Освальту (Jackson Oswalt) из Мемфиса (США) в 12 лет удалось собрать ядерный реактор, на компоненты для которого его семье пришлось потратить около 10 000 долларов....
 
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