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Многофункциональный гигант: тестируем монитор Philips 328P6AUBREB

25.02.2019 13:13 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Источник материала: TechLabs

31,5 дюйма, IPS
Разрешение
 2560 x 1440 пикселей при максимальной частоте 60 Гц
Время отклика
4 мс (GtG)
Яркость
450 кд/кв.м
Контрастность
1200:1
Углы обзора
178° по горизонтали, 178° по вертикали
Видеовходы

D-sub, DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, USB-C 3.1 Gen 1
Дополнительные разъемы
USB 3.1 Gen 1 (два), RJ-45 (Ethernet LAN)
Громкоговорители
3 x 2 Вт
Возможности трансформации подставки
Наклон к себе/от себя — -5°/20°, наклон влево/вправо на угол 170°, регулировка высоты в диапазоне 18 см, pivot
Энергопотребление
32,4 Вт (рабочий режим), максимум — 65 Вт
Габариты
742 x 657 x 270 мм

Тут отмечаем разрешение для экрана диагональю 31,5 дюйма, а также рейтинг эффективности использования энергии — С.



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Cтр.1: Многофункциональный гигант: тестируем монитор Philips 328P6AUBREB
 
 
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31,5 дюйма, IPS Разрешение  2560 x 1440 пикселей при максимальной частоте 60 Гц Время отклика 4 мс (GtG) ...
 
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