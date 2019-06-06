Многофункциональный гигант: тестируем монитор Philips 328P6AUBREB

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31,5 дюйма, IPS
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Разрешение
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2560 x 1440 пикселей при максимальной частоте 60 Гц
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Время отклика
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4 мс (GtG)
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Яркость
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450 кд/кв.м
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Контрастность
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1200:1
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Углы обзора
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178° по горизонтали, 178° по вертикали
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Видеовходы
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D-sub, DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, USB-C 3.1 Gen 1
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Дополнительные разъемы
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USB 3.1 Gen 1 (два), RJ-45 (Ethernet LAN)
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Громкоговорители
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3 x 2 Вт
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Возможности трансформации подставки
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Наклон к себе/от себя — -5°/20°, наклон влево/вправо на угол 170°, регулировка высоты в диапазоне 18 см, pivot
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Энергопотребление
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32,4 Вт (рабочий режим), максимум — 65 Вт
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Габариты
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742 x 657 x 270 мм
Тут отмечаем разрешение для экрана диагональю 31,5 дюйма, а также рейтинг эффективности использования энергии — С.