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На MWC-2019 показали смартфон с огромной батареей на 18 000 мАч
26.02.2019 09:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На выставке MWC-2019 в Барселоне компания Energizer представила смартфон Power Max P18K Pop с «самым емким аккумулятором в мире». Об этом
Объем встроенного аккумулятора гаджета составляет 18 000 мАч. В PhoneArena пишут, что это в 4,5 раза больше в сравнении с Samsung Galaxy Note 9. Устройство от Energizer может до 50 дней находится в режиме ожидания и до 90 часов в режиме разговора.
Чтобы полностью разрядить батарею аппарата понадобится два дня подряд непрерывно проигрывать на нем видео. Смартфон также может выступать в роли внешнего аккумулятора, а на его полную зарядку уходит около девяти часов.
Из других характеристик — 6,2-дюймовый экран (2160 на 1080 точек), процессор Helio P70, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Операционная система — Android 9.
Основная камера — тройная, фронтальная — двойная (выезжает из корпуса). Цену и дату старта продаж новинки объявят позже.
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На выставке MWC-2019 в Барселоне компания Energizer представила смартфон Power Max P18K Pop с «самым емким аккумулятором в мире». Об этом сообщает ресурс PhoneArena.
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