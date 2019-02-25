ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На MWC-2019 показали смартфон с огромной батареей на 18 000 мАч

26.02.2019 09:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На выставке MWC-2019 в Барселоне компания Energizer представила смартфон Power Max P18K Pop с «самым емким аккумулятором в мире». Об этом сообщает ресурс PhoneArena.

На MWC-2019 показали смартфон с огромной батареей на 18 000 мАч
Фото: PhoneArena

Объем встроенного аккумулятора гаджета составляет 18 000 мАч. В PhoneArena пишут, что это в 4,5 раза больше в сравнении с Samsung Galaxy Note 9. Устройство от Energizer может до 50 дней находится в режиме ожидания и до 90 часов в режиме разговора.

На MWC-2019 показали смартфон с огромной батареей на 18 000 мАч
Фото: PhoneArena

Чтобы полностью разрядить батарею аппарата понадобится два дня подряд непрерывно проигрывать на нем видео. Смартфон также может выступать в роли внешнего аккумулятора, а на его полную зарядку уходит около девяти часов.

Из других характеристик — 6,2-дюймовый экран (2160 на 1080 точек), процессор Helio P70, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Операционная система — Android 9.

На MWC-2019 показали смартфон с огромной батареей на 18 000 мАч
Фото: PhoneArena

Основная камера — тройная, фронтальная — двойная (выезжает из корпуса). Цену и дату старта продаж новинки объявят позже.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На выставке MWC-2019 в Барселоне компания Energizer представила смартфон Power Max P18K Pop с «самым емким аккумулятором в мире». Об этом сообщает ресурс PhoneArena.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
12-летний школьник из США собрал миниатюрный ядерный реактор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика